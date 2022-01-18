«هبة» تضرب لبنان.. وتحذير للسكان

حذرت مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية من تعرض البلاد بدءا من بعد ظهر اليوم الثلاثاء لعاصفة ثلجية أطلق عليها اسم "هبة"، والتي تحمل معها أمطارا غزيرة وثلوجا على مرتفعات متدنية تلامس الـ600 متر، ورياحا شديدة تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن العاصفة هبة "Hiba" تستمر حتى ظهر بعد غد الخميس حيث تنحسر تدريجياً وتحل موجة من الصقيع، ويتكون الجليد في المناطق الجبلية والداخلية حتى يوم الجمعة.

وتوقعت الأرصاد اللبنانية أن يسود اليوم طقس غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، على أن يتحول تدريجيا اعتبارا من المساء إلى غائم جزئياً فغائم مع اشتداد بسرعة الرياح والتي تصل سرعتها لحدود الـ100 كيلومتر بالساعة في المناطق الشمالية خلال الليل.

وأكدت أنه مع وصول العاصفة الثلجية "هبة" تبدأ الأمطار بالتساقط بشكل متفرق وتشتدّ غزارتها اعتبارا من فجر الأربعاء، وتكون مترافقة بعواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، وحذرت الأرصاد من تساقط اللوحات الإعلانية وارتفاع موج البحر الذي يصل لحدود الـ5 أمتار.

وحول تسميتها "هبة"، أوضحت الأرصاد اللبنانية في تصريحات صحفية أن التسمية محلية وفقا لقائمة بأسماء العواصف لتمييزها، خصوصا العواصف القوية والمؤثرة على حركة الناس.