كويكب بحجم «نصف ملعب كرة» يمر قرب الأرض بهذا الموعد

توقع مرصد الجبل الأرجواني، التابع لأكاديمية العلوم الصينية، مرور كويكب بحجم نصف ملعب كرة قدم بالقرب من الأرض الشهر المقبل، دون تشكيل تهديد.

وأضاف المرصد- في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية- أنه تم رصد الكويكب لأول مرة من قبل المرصد في أول يناير، وأكد مركز الكواكب الصغيرة التابع للاتحاد الفلكي الدولي اكتشاف الكويكب وأطلق عليه اسم "2022 AA"، ما يعني أنه أول كويكب قريب من الأرض يتم اكتشافه في العام الجاري، ومنذ ذلك الحين، تتم مراقبته عن كثب محطات المراقبة في الولايات المتحدة وتشيلي أيضا.

وأشار المرصد إلى أن الجسم المكتشف حديثًا، الذي يُقدر عرضه بـ43 مترًا، ينتمي إلى مجموعة كويكبات أبولو، وتعتبر مدارات هذه الكويكبات أكبر من مدار الأرض حول الشمس وتتقاطع مساراتها مع مدار الأرض، متوقعا أن يطير الكويكب بالقرب من الأرض في 4 فبراير المقبل.

وقال تشاو هاي بين، كبير العلماء في برنامج تلسكوب الأجسام القريبة من الأرض التابع للمرصد، إن الكويكب يتجه نحو الأرض، ومن المتوقع أن يقترب من سطح الأرض بمسافة 2.55 مليون كيلومتر.