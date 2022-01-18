محافظ الفيوم يتابع الاستعدادات للموجة 19 لإزالة التعديات على أراضى الدولة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا لبحث ومتابعة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ الموجة الـ19 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، ومدير عام إدارة أملاك الدولة، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولي جهات الولاية والجهات المعنية، وتناول الاجتماع آليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، للاستعداد الأكمل لتنفيذ الموجة الــ19 لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن ومسئولي جهات الولاية بحصر ومراجعة كافة التعديات وتصنيفها بدقة من حيث مكانها وجهة ولايتها، للبدء بإزالة الحالات البسيطة والمتوسطة بشكل عاجل، وأكد على جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ الموجة الـــ19 من حملات الإزالة، في ظل تنسيق مستمر بين كل الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية، بالإضافة إلى مديرية أمن الفيوم.

وشدد "الأنصاري" على ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن ومسئولي الجهات المعنية، للتحرك بشكل متكامل للإسراع في إزالة التعديات، وتذليل أي معوقات تظهر أثناء التنفيذ، لافتًا إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مؤكدًا أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة والتأكيد علي هيبتها.