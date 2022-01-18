تحرير 726 مخالفة لمحلات خالفت تدابير كورونا الاحترازية

حررت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، 726 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 166 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 892 شيشة.

جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وكان مجلس الوزراء، قد أصدر في وقت سابق قرارا بتفعيل الغرامة الفورية على الأشخاص المخالفين لقرار ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمواصلات، اعتبارا من الأحد الماضي الموافق 3 يناير الماضي، وذلك في إطار استعدادات الدولة ومواجهتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد.