في ذكرى ميلاده.. نساء في حياة صلاح ذو الفقار

يصادف اليوم 18 يناير ذكرى ميلاد الفنان صلاح الدين ذو الفقار الذي عشق الفن وترك من أجله العمل في الشرطة، على الرغم من أنه كان أصغر أبطال أشهر معركة مصرية من الشرطة ضد الاحتلال البريطاني في الإسماعيلية.

على الرغم من حياته الصارمة التي كان يتمتع بها في المنزل بسبب تربية والده له وكان من أكبر رجال وزارة الداخلية وأيضًا بسبب عمله كضابط في بداية حياته إلا أنه كان من المعروف عنه رومانسيته الشديدة لذا دخل العديد من العلاقات العاطفية بحثًا عن الحب والاستقرار.

نفيسة بهجت:

تزوج الفنان صلاح ذو الفقار أول مرة من السيدة "نفيسة بهجت"، إحدى السيدات المجتمع، وكانت إحدى أقارب والدته من العائلة الملكية أثناء عمله في كلية الشرطة، عام 1947، وأنجب منها أولاده أحمد ومنى، وقال في أحد حواراته الصحفية أنه لم يجد معها الحنان والأمان الذي كان يبحث لذلك تزوج عليها من الفنانة زهرة العلا، وانفصلا شكليًا فقط من أجل أولادهما.

الفنانة زهرة العلا:

تزوج الفنان صلاح ذو الفقار للمرة الثانية من الفنانة زهرة العلا عام 1952 وعاشوا معًا قصة حب ولكنهما تزوجوا لمدة 18 شهر فقط بسبب غيرتها الشديدة عليه ولأنه كان يريد أن يبقي زواجهما في السر وهي كانت تريد العكس.

الفنانة شادية:

تزوج الراحل صلاح ذو الفقار من الفنانة شادية عام 1967، وكان هذا الزواج له طبيعة خاصة فقد كانت قصة حبهم مختلفة كانوا يعشقون بعضهم البعض، وحملت منه شادية 3 مرات، ولكن لم يستمر الحمل أكثر من 5 شهور، على رغم أنها كانت شديدة الحرص عليه مما أثر على حالتها النفسية بشدة وأثر على علاقتهم معًا.

وفي عام 1968 تم ترشيح الفنانة شادية لتكون بطلة فيلم "الحب الضائع" قبل الفنانة زبيدة ثروت، وبالفعل أعجبت شادية بسيناريو الفيلم، وقبلت أن تكون بطلته، وتطلب تصوير بعض المشاهد السفر للبنان، فسافر معها صلاح ذو الفقار ليكون جانبها في حملها الثالث منه، وأثناء التصوير شعرت بالتعب، فاعتذرت عن الفيلم، حرصًا على إتمام الحمل، ولكنه لم يكتمل، وأثر ذلك فى نفسيتها، وأصبحت عصبية وتعيسة، وانفصلا عام 1969 ولكنهما عادوا مرة أخرى بعد شهر من الطلاق بعد وساطة السيدة أم كلثوم بينهما ولكنهما انفصلا بلا رجعة عام 1971.

بهيجة مقبل:

تزوج السيدة بهيجة مقبل وكانت سيدة أعمال، واستمر زواجهما 18 عامًا حتى وفاته.