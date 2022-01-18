الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

فن

«بورسعيد لسينما العالم القديم» يكرم محمود ياسين ويطلق اسمه على دورته الافتتاحية

المخرج إسماعيل مراد
المخرج إسماعيل مراد ومحمود ياسين

 قررت إدارة مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم برئاسة المخرج إسماعيل مراد، إطلاق اسم الفنان الكبير الراحل محمود ياسين على الدورة الافتتاحية للمهرجان التي تقام خلال الفترة من 25 وحتى 30 يونيو المقبل.

 وقال المخرج إسماعيل مراد في بيان له: الفنان الراحل هو أحد أبناء بورسعيد ورمز فني مصري وعربي كبير ومن الطبيعي أن يكرمه  المهرجان ونتشرف أن تحمل الدورة اسمه.

 وأضاف رئيس المهرجان، أن تكريم المهرجان لمحمود ياسين  لن يتوقف عند حد إطلاق اسمه على الدورة بل ستكرمه أيضا بجائزة أفضل ممثل في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة حيث سيظل اسمه متواجدا معنا  طيلة الدوارت المقبلة من المهرجان.

 وتابع: أنه تواصل مع أسرة الفنان الراحل وأعرب  إبنيه  السيناريست عمرو والفنانة رانيا  محمود ياسين، وأرملته الفنانة الكبيرة شهيرة عن سعادتهم وتقديرهم لمحافظة بورسعيد مسقط رأس الفنان  الكبير، وللمهرجان على هذا التكريم وأكدوا مشاركتهم  في الإحتفالية الخاصة التي سيقيمها المهرجان تكريما لاسم الراحل الكبير يشار إلى أن محافظة بورسعيد أزاحت الستار عن تمثال الفنان الراحل  بحديقة المركز الثقافي في نطاق حي الشرق  خلال احتفالاتها بالذكرى الـ65  لعيد النصر في الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي، بحضور عدد من أفراد الأسرة منهم ابنته رانيا والفنان محمد رياض، ومن الأحفاد محمود عمرو محمود ياسين.

وكانت أسرة الفنان الراحل محمود ساين احتفلت قبل ايام بوضع اسم الفنان الكبير الراحل محمود ياسين على أحد شوار مدينة بورسعيد الباسلة ومسقط رأسه وعمل تمثال خاص بالفنان الراحل وتواجدت الفنانة رانيا محمود ياسين في المدينة وحضرت الاحتفالية مع زوجها الفنان محمد رياض ونجلها ونجل شقيقها الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين واشاد بموقف المحافظة نجاه والدهم الفنان الراحل محمود ياسين.

مهرجان بورسعيد بورسعيد مهرجان المخرج إسماعيل مراد محمود ياسين الفنان الكبير الراحل محمود ياسين

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