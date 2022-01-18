«الأعلى للثقافة» يحتفي بالتجربة الفكرية والأكاديمية لـ عبدالحكيم راضي

تحتفي لجنة الدراسات الأدبية والنقدية بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور عبد الرحيم الكردي، بالتجربة الفكرية والأكاديمية للناقد والمفكر الكبير الدكتور عبد الحكيم راضي، في تمام الساعة السابعة مساء الأربعاء الموافق 26 يناير الجاري، أونلاين عبر تطبيق "زووم".

ويأتي ذلك ضمن فعاليات سلسلة الاحتفاء بالتجارب النقدية والفكرية لكبار النقاد المصريين والعرب، ومن المقرر أن يدير اللقاء الدكتور السيد فضل، ويشارك به: الناقد والمفكر الكبير الدكتور عبد الحكيم راضي، الدكتور أحمد تمام، الدكتور حسام قاسم، الدكتور عماد عبد اللطيف، الدكتور محمد عبد الباسط عيد، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الدراسات الأدبية والنقدية.

عبد الحكيم محمد راضى غنيمى حسن

من مواليد الشرقية 15 / 10 / 1939، تخرج فى قسم اللغة العربية – كلية الآداب – جامعة القاهرة عام 1962، وعين معيدًا بالكلية عام 1966، وحصل على الدكتوراه فى الآداب عام 1976 من كلية الآداب – جامعة القاهرة، وتدرج فى وظائف التدريس بالكلية، وأعير إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة من 1981 - 1985 - معهد اللغة العربية - والفترة من 1990 - 1995 كلية اللغة العربية - قسم البلاغة والنقد.

انتدب للعمل بجامعة قطر أستاذًا زائرًا أكثر من مرة، وانتدب للعمل أستاذاً زائراً بجامعة نور/ مبارك بقازاقستان مرتين 2007، 2008، ويعمل حاليا أستاذ النقد الأدبى والبلاغة بقسم اللغة العربية كلية الآداب – جامعة القاهرة، وهو عضو اتحاد الكتّاب بجمهورية مصر العربية، وخبير بمجمع اللغة العربية بالقاهرة – لجنة الأدب، وعضو لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة حتى 2003، وعضو الجمعية المصرية للنقد الأدبى، وعضو جمعيّة الدراسات الإسلامية.

وترأس تحرير سلسلة (الذخائر) التى تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة من 2001- أكتوبر 2009، وعمل كمدير تحرير مجلة كلية الآداب – جامعة القاهرة حتى 2007، وهو عضو لجنة الوثيقة القومية لمنهج اللغة العربية، عضو لجنة النشر ومقرر التراث فى دار المعارف، وعضو لجنة اختيار الكتب بالهيئة المصرية العامة للكتاب، مستشار مجلة (لوجوس) التى يصدرها مركز اللغات والترجمة التخصصية بجامعة القاهرة، وعضو مجلس إدارة مركز جامعة القاهرة للغة والثقافة العربية.

له عدة مؤلفات منها:

*النقد العربى: مداخل تاريخية، نصوص بلاغية ونقدية قديمة وحديثة (بالاشتراك) الجهاز المركزى للكتب الجامعية 1977.

* قصائد عربية اختيارات من الشعر العربى بالاشتراك – دار الثقافة للطباعة والنشر 1978.

* النقد والتجديد فى الشعر العباسى - دار المعارف 1978.

*العربية، نصوص ودراسات – 1979 بالاشتراك.

* نظرية اللغة فى النقد العربى ، مكتبة الخانجى1980 ، أعيد طبعه بالمجلس الأعلى للثقافة 2002.