الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود أمنية لكشف ملابسات العثور على جثة متحللة بمدينة نصر

جثة
جثة

تكثف مباحث القاهرة جهودها؛ لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل متحللة داخل منزلها في منطقة مدينة نصر محافظة القاهرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت النيابة، انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، كما صرحت  وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

تعود الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر، بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بالعقار، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وتبيّن أن الشقة مقيمة بها ربة منزل.

وعقب استئذان النيابة العامة، تم كسر باب الشقة، وعُثر على جثة «روحية م»، 40 سنة، ربة منزل، في حالة تعفن رمي، وكشفت المعاينة سلامة جميع منافذ الشقة، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

 

 

القاهرة مباحث القاهرة جثة ربة منزل متحللة مدينة نصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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