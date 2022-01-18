الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المنظمة العربية للسياحة توقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف العربية

صور لتوقيع الاتفاقية
صور لتوقيع الاتفاقية

وقعت المنظمة العربية للسياحة واتحاد الغرف العربية، مذكرة تفاهم وذلك بحضور شريف فتحي عطية، الأمين العام  لمنظمة السياحةً العربية والدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية.

 و تهدف الاتفاقية لتعزيز التعاون العربي المشترك في شتى مجالاته وخاصة المجال الاقتصادي، ومن أبرز بنودها توثيق التعاون بين المنظمتين في المجالات الفنية والتقنية والترويجية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح شريف فتحي، أن الأمانة العامة للمنظمة تسعد اليوم بتوقيع هذه المذكرة مع اتحاد الغرف العربية لما ستمثله من إضافة جديدة في إرساء التعاون فى العمل العربي المشترك بين منظمات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية، مؤكداً بأن اتحاد الغرف العربية يعتبر شريك استراتيجي للقطاع السياحي وداعما للجوانب الاقتصادية لهذا القطاع الهام،  مشيراً إلى أن المذكرة تهدف إلى إقرار خطة تنفيذية للمشروعات والأنشطة المشتركة وتبادل الخبرات الفنية والعلمية بين الطرفين. 

من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، عقب التوقيع أن المذكرة تتضمن عددا من المشروعات المقترحة للتنفيذ، وذلك ضمن برنامج زمني حيث تشتمل على إقامة القمة العربية للاستثمار السياحي، وإطلاق منصة ثروة للاستثمار ودعم الجهود المشتركة بين الطرفين فى مجالات التدريب والتأهيل والاستشارات الفنية. 

يشار إلى أن المنظمة العربية للسياحة في اجتماع شاركت الدورة الـ5 2 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والذي يعقد برئاسة  الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، وبمشاركة رؤساء المنظمات والاتحادات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية خلال الفترة من 24-26/01/2022م والذى تستضيفه جامعة نايف للعلوم الامنية. 

المنظمة العربية للسياحة واتحاد الغرف العربية العربية للسياحه التعاون العربي جامعة الدول العربية والتقنية والترويجية

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وائل لطفي

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