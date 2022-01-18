رفض طعن ضاحي على إلغاء دعوة «الأعلى للمهندسين» وبطلان تشكيل مكتبه

قررت المحكمة الإدارية العليا، رفض الطعن المقدم من هاني ضاحي، نقيب المهندسين، على قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء دعوته لاجتماع المجلس الأعلى للنقابة بدون دعوة الأعضاء المنتخبين عام ٢٠١٨ وبطلان تشكيل هيئة المكتب.

وكان ضاحي أقام بصفته نقيب المهندسين الطعن رقم ٥٦٢٠٢ لسنة ٦٦ ق.ع، طعنا على الحكم رقم ٣٥٩٣٩/ ٧٢ق الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار النقيب للمجلس الأعلى بدون دعوة الأعضاء المنتخبين عام ٢٠١٨ وبطلنا تشكيل هيئة المكتب.

وطالب نقيب المهندسين في طعنه، بوقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة وإلغاء حكم محكمة القضاء الاداري رقم ٣٥٩٣٩ /٧٢ق، و‏تم تداول الطعن بجلسات المحكمة الإدارية العليا من ٢٥ /٩/ ٢٠٢١ حتى تم رفضه.

وبتاريخ ٢٠١٨/٤/٣ صدر قرار نقابة المهندسين بدعوة مجلس النقابة العامة للانعقاد، وأسس الدعوة نتيجة الانتخابات لعام ٢٠١٨ للنقابة إلا أن أعضاء منتخبين، فوجئوا بتجاهل النقيب لهم من الجمعية العمومية للشعب العامة للنقابة لعام ٢٠١٨، وقام بتوجيه الدعوة لأعضاء الشعب المنتهية ولايتهم بانقضاء مدة الأربع سنوات، أو ممن لم يوفقوا فى الانتخابات.

وأصدرت المحكمة حكمها الطعين؛ بعد أن أعادت تكييف طلبات المطعون ضدهم إلى قبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ قرار نقيب المهندسين بالدعوة لانعقاد مجلس النقابة العامة، فيما تضمنه من عدم دعوة الأعضاء المنتخبين للدورة ٢٠٢٢/٢٠١٨ مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان تشكيل هيئة المكتب.