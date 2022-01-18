الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الرئيس السيسى يوجه بعلاج الطفلة رودينا وجدها على نفقة الدولة

الطفلة رودينا
الطفلة رودينا

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعلاج الطفلة رودينا والتي تبلغ من العمر 6 سنوات، وتدرس بالصف الأول الابتدائى والمصابة بمرض نادر يمنعها من القدرة على الحركة وتسبب في ضعف أعصاب يديها وتحتاج إلى إجراء 3 عمليات نقل بلازما بتكلفة تبلغ 120 ألف جنيه، وعدم قدرة الأسرة على تحمل تكاليف العلاج. 

 الطفلة رودينا

كما وجه الرئيس السيسي بعلاج جد الطفلة والذي يعاني من ورم بالوجه وأمراض بالقلب؛ وتقديم كل الدعم للأسرة لكي تحيا حياة كريمة.

وعلى الفور تم نقل الطفلة رودينا وجدها بواسطة سيارة إسعاف مجهزة لمستشفى معهد ناصر لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة واتخاذ الإجراءات الطبية لعلاج الطفلة وجدها.

ودفعت وزارة التضامن الاجتماعي بفريق من البحث الميداني إلى منزل الأسرة لدراسة الحالة الاجتماعية وتقديم الدعم المناسب.

 الطفلة رودينا

من جانبها، قدمت الطفلة رودينا الشكر للرئيس السيسي على استجابته لعلاجها حتى تتمكن من أن تعيش حياة طبيعية مثل باقى الأطفال؛ كما أكدت والدة الطفلة أن الرئيس السيسي أدخل السعادة ورسم البسمة على وجه الأسرة باستجابته بعلاج ابنتها وتقديم كل الدعم، مشيرة إلى أن «استجابة الرئيس السريعة ليست بجديدة على الرئيس الإنسان، وأن سيادته أب لكل المصريين». 

كما عبر جد الطفلة رودينا عن سعادته الكبيرة، مؤكدًا أنه كان على يقين من استجابة الرئيس لعلاج حفيدته والقضاء على معاناة الأسرة كلها، متوجهًا بالدعاء إلى الله بأن ينصر الرئيس السيسي ويسدد خطاه.

 الطفلة رودينا

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وائل لطفي

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