الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوات اليمنية المشتركة: معركة حريب مهمة لتحرير مأرب وصنعاء من الحوثيين

القوات اليمنية
القوات اليمنية

أكد عبد الناصر المملوح، مدير الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة، اليوم الثلاثاء، أن معركة "حريب" التي بدأتها قوات ألوية العمالقة على ثلاث مراحل عسكرية، تكتسب أهميتها الاستراتيجية كونها مفتاحا لتحرير محافظتي مأرب وصنعاء من قبضة ميليشيات الحوثي.

وقال  مدير الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة، في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز عربية) الإخبارية، إن "معركة (حريب) لها أهمية كبيرة في مسرح العمليات العسكرية الجارية لتحرير جنوب مأرب شرقي اليمن"، مضيفا "أما من ناحية جغرافيتها العسكرية؛ فهي منطقة استراتيجية حاكمة في مسار معركة تحرير المديريات الجنوبية بمأرب".

وأشار "المملوح" إلى أنه في حال خسارة الميليشيات الحوثية، "حريب" بشكل كلي فلن تتوقف انهياراتها عند الحدود الإدارية لهذه المديرية، وستنتقل المعارك دون مقاومة قوية إلى عمق مديريات جنوب مأرب، مؤكدا أن القوات الجنوبية تمكنت من تحرير مناطق حريب بإسناد من التحالف العربي".
وبالنسبة لحجم الخسائر الحوثية، قال المملوح إن "تحرير مديريات جنوب مأرب يجري الآن بحريب، مشيرا إلى أنه تم دك قدرات الميليشيات عددا وعتادا بضربات العمالقة وبدعم طيران. التحالف".

صنعاء الحوثيين مارب حريب معركة حريب المليشات اليمن

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وائل لطفي

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