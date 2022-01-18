مايا مرسي تهنئ «إيمان كريم» بتوليها منصب المشرف على «قومي ذوي الإعاقة»

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهنئة إلى الدكتورة إيمان كريم لإصدار قرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكليفها بالإشراف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة خلفاً للدكتور أشرف مرعي.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق سعادتها وفخرها بتكليف الدكتورة إيمان كريم بهذا المنصب الهام، مؤكدة أنها شخصية نسائية مصرية ملهمه وسيدة معروف عنها تميزها واجتهادها ، واننا نفخر جميعا بسيدات مصر القديرات اللاتي يتمتعن بإمكانيات وكفاءات على اعلى مستوى وعلى قدر المسئولية الملقاة على عاتقهن.

وأكدت أن القيادة السياسية دائمًا مساند وداعم قوي لوصول المرأة المصرية إلى مواقع اتخاذ القرار إيمانا بها وتقديراً لجهودها وإمكانياتها، معربة عن خالص أمنياتها للدكتورة إيمان بالنجاح والتوفيق في منصبها الجديد وتحقيق المزيد من النجاحات والانتصارات في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما توجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف مرعي، المشرف العام السابق على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على دوره وجهوده المتميزة التي قام بها في سبيل النهوض بملف الأشخاص ذوي الإعاقة خلال فترة توليه المنصب، وعلى دعمه وتعاونه مع المجلس القومي للمرأة في هذا المجال.

من جهتها، أعربت الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس، مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، عن سعادتها بتكليف الدكتورة إيمان كريم مشرفا عاما على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مقدمة خالص شكرها لدكتور أشرف مرعي على جهده في دعم قضايا المرأة ذات الإعاقة.

وأوضحت هجرس، أن لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس القومي للمرأة وكونها لجنة تضم في عضويتها نخبة من خبراء ومستشارين في مجالات الإعاقة المختلفة معنيين بقضايا المرأة ذات الإعاقة تعلن استعدادها للتعاون الوثيق مع المجلس القومي للإشخاص ذوي الإعاقة دعما لقضايا النساء والفتيات ذات الإعاقة وجميع الأشخاص ذوي الإعاقة حيث هناك الكثير من الحقوق والطموحات ينتظرها الأشخاص ذوى الإعاقة عامة والمرأة ذات الإعاقة خاصة من المجلسين.

يذكر أن الدكتورة إيمان كريم، حاصلة على الماجستير والدكتوراة وأستاذ اللغويات التطبيقية بكلية اللغات والترجمة بجامعة أكتوبر ـ تعد أول عضو هيئة تدريس في جامعة مصرية تمارس عملها وهي على كرسي متحرك، وهي تدعم بقوى قضايا الأشخاص ذوي للإعاقة وتعمل على تمكينهم في مختلف المجالات، وهى عضو مجلس إدارة نادى الصيد المصري.