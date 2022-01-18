الثلاثاء 18 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة قلقة من سلسلة تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

تجارب كوريا الشمالية
تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها حيال أحدث تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية، في سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية شهر يناير الجاري، في انتهاك للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك في اتصال ثلاثي جرى بين المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية سونج كيم، ومدير عام وزارة الخارجية اليابانية لشئون آسيا والمحيط الهادئ فوناكوشي تاكيهيرو، والممثل الكوري الجنوبي الخاص لشئون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية نوه كيو-دوك.
وأكد الممثل الأمريكي الخاص في الاتصال مع الممثل الخاص نوه والمدير العام فوناكوشي، مجددًا، التزام الولايات المتحدة بنزع الأسلحة النووية بالكامل من شبه الجزيرة الكورية، وكذلك التزامها الصارم بالدفاع عن حليفتيها كوريا الجنوبية واليابان.
ودعا كيم- وفق بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء- كوريا الشمالية إلى وقف أنشطتها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار والدخول في حوار بدلًا من ذلك، لافتًا إلى انفتاح الولايات المتحدة المستمر على الحوار مع بيونج يانج دون شروط مسبقة.
وأكد المسئولون الثلاثة التزامهم بمواصلة تنسيقهم الوثيق في هذا الصدد.

الولايات المتحدة كوريا الشمالية واشنطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

القاهرة الكبرى ومدن القناة.. «الأرصاد» توضح خريطة سقوط الأمطار

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال قبل قليل

آثار خنق حول رقبة لاعبة السرعة.. «أمن دسوق» يسعى لفك لغز «جثة روان»

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

تخصيص 260 مليون جنيه لـ12 ألف سيارة بـ«مبادرة الإحلال»

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 18-1-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

صور

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

محطة تل أبيب

المزيد

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»