الثلاثاء 18 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سيدتين لاستغلالهما 6 أطفال مجهولي النسب في أعمال التسول بالمرج

تسول
تسول

قررت جهات التحقيق حبس سيدتين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهم باستغلال 6 أطفال مجهولي النسب في أعمال التسول واستجداء المارة  بشوارع منطقة المرج للحصول على أموال عن طريق استغلال الأطفال.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وكيفية تحصل السيدتين على الأطفال. 

تعود تفاصيل الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن بالقاهرة وجود سيدتين وتنقلهما بالشوارع وبصحبتهما 6 أطفال وقيامهما بأعمال التسول في الشوارع، وعلى الفور تم ضبطهما وبصحبتهما الأطفال، وبسؤالهما عن هوية الأطفال، أبلغا بأنهما غير مسجلتين بالأوراق الرسمية، وجارٍ عمل التحريات للتأكد من نسب الأطفال لهم من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة.

سيدتين 6 أطفال مجهولي النسب التسول المرج حبس القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

القاهرة الكبرى ومدن القناة.. «الأرصاد» توضح خريطة سقوط الأمطار

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال قبل قليل

آثار خنق حول رقبة لاعبة السرعة.. «أمن دسوق» يسعى لفك لغز «جثة روان»

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

تخصيص 260 مليون جنيه لـ12 ألف سيارة بـ«مبادرة الإحلال»

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 18-1-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

صور

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

محطة تل أبيب

المزيد

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»