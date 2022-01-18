حبس سيدتين لاستغلالهما 6 أطفال مجهولي النسب في أعمال التسول بالمرج

قررت جهات التحقيق حبس سيدتين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهم باستغلال 6 أطفال مجهولي النسب في أعمال التسول واستجداء المارة بشوارع منطقة المرج للحصول على أموال عن طريق استغلال الأطفال.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وكيفية تحصل السيدتين على الأطفال.

تعود تفاصيل الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن بالقاهرة وجود سيدتين وتنقلهما بالشوارع وبصحبتهما 6 أطفال وقيامهما بأعمال التسول في الشوارع، وعلى الفور تم ضبطهما وبصحبتهما الأطفال، وبسؤالهما عن هوية الأطفال، أبلغا بأنهما غير مسجلتين بالأوراق الرسمية، وجارٍ عمل التحريات للتأكد من نسب الأطفال لهم من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة.