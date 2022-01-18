الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الأرصاد» توضح خريطة سقوط الأمطار

أمطار
أمطار

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانًا أوضحت فيه خريطة سقوط الأمطار.

وقالت إنه بعد أن استمر سقوط الأمطار لعدة أيام متتالية على مناطق عديدة للجمهورية من الشمال وحتى الوسط بدأت تأخذ منحنى الضعف لتهدأ وتقل الفرص بشكل كبير على جميع الأنحاء حتى اليوم الثلاثاء، وإن كانت هناك فرص محدودة على أماكن قليلة ناحية البحر الأحمر.

ولكن مع نهاية يوم الثلاثاء والدخول لساعات منتصف الليل وبداية ساعات يوم الأربعاء تبدأ السحب الممطرة في الدخول من جديد على أغلب سواحل المتوسط من السلوم وبراني ومطروح والعلمين وحتى الإسكندرية وكفرالشيخ ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.

ومع ساعات الفجر والصباح الباكر تنتقل بالتدريج لأغلب المناطق من محافظات الدلتا، مثل: المنوفية والغربية والشرقية والدقهلية والبحيرة وكذلك مناطق كفرالشيخ من الداخل، حتى تصل مع ساعات الصباح إلى بعض أو أغلب مناطق محافظات القاهرة الكبرى ومدن القناة، مثل: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد، ومع ساعات النهار تصل لبعض الأماكن القليلة من إجمالي بداية شمال الصعيد، وإلى أماكن محدودة من خليج السويس ووسط سيناء، لتتساقط الثلوج مجددًا على جبال سانت كاترين لكن بنسب أقل.

ونوهت الأرصاد بأن جميع فرص الأمطار قد يصحبها تساقط لحبات البرد على أي منطقة، وتكون الأمطار متفاوتة الشدة، ولا تستمر على مدار اليوم أو لساعات طويلة.

لذلك مع فترات صباح الأربعاء تقل أو شبه تنقطع فرص الأمطار على سواحل المتوسط، ومع الدخول لساعات ذروة النهار تقل بشكل كبير أو تنقطع فرص الأمطار على باقي المناطق المذكورة، وتبقى الفرص متاحة فقط حتى ليل الأربعاء على أقصى السواحل الشمالية الشرقية أي عند بعض سواحل شمال سيناء وتكون كميات الأمطار اعتيادية لبعض المناطق وأقل من الاعتيادية الأخرى وهي لا تتجاوز 3/5 ملم.

ويعود نشاط الرياح من جديد ليوم الأربعاء تصحبه هبات قوية أحيانًا على أغلب مناطق الجمهورية، بسبب دخول دفعات جديدة من الكتل الهوائية القطبية النفاثة في طبقات الجو العليا، مما تزيد الشعور بشدة برودة الطقس.

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وائل لطفي

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