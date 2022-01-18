الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على 3 أشقاء تعدوا بالضرب على جارتهم في بولاق

حبس متهمين
حبس متهمين

تصدر محكمة جنح بولاق الدكرور، اليوم الثلاثاء، حكمها على 3 متهمين بالبلطجة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة بولاق الدكرور" المتهمين شقيقتين وشقيقهم الثالث قاموا بالاعتداء على المجني عليها بالضرب في الشارع مما تسبب في إصابتها بجروح قطعية في جميع أنحاء جسدها استلزمت إجراء غرز بسبب خلافات الجيرة.

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليها والمتهمين بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة عنيفة اعتدى خلالها المتهمون على المجنى عليها بالضرب، وأصابوها بعدة إصابات بالغة فى مناطق متفرقة من الجسد.

وتبين من التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليها إصابتها بجرح قطعي بالكتف الأيمن، وطوله نحو 20 سم، وجرح قطعي بالظهر طوله نحو 30 سم، وأيضًا جرح قطعي بالفخذ اليمنى من الجهة الأمامية طوله نحو 15 سم، وأنها مصابة بجرح قطعي بالفخذ اليمنى من الخلف طوله نحو 15 سم.

وعقب انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها في القضية واكتمال أدلة الثبوت قررت إحالة المتهمين لمحكمة الجنح وتم تحديد جلسة الأول من يناير الماضي لنظر أولى جلسات المحاكمة.

بولاق الدكرور محكمة البلطجة سيدة بولاق الدكرور المجنى

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وائل لطفي

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