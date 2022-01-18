الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الملا»: الإصلاحات انعكست بالإيجاب على محاور العمل بصناعة البترول والغاز

وزير البترول
وزير البترول

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن التطوير الذي تشهده المنطقة الجغرافية البترولية وحوض جونة البترول بالإسكندرية، تحقق بفضل رؤية واضحة واستراتيجيات عمل مرنة وجهود متميزة للعاملين واكبت بها وزارة البترول والثروة المعدنية جهود الدولة لزيادة قدراتها ورفع كفاءة قطاعاتها، وحذا بشركات قطاع البترول أن تضع موازنات طموحة للاستثمار عامًا بعد الآخر تزيد فيها من الإنتاج وفى نفس الوقت تعيد بها هيكلة كياناتها بما يحقق له تطويرًا وتحديثًا مستمرًا.

وأوضح “الملا” -خلال رئاسته أعمال الجمعيات العامة لشركتى الأسكندرية والعامرية لتكرير البترول عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لاعتماد موازناتها التخطيطية للعام المالى القادم 2022/ 2023- أن توافر الموارد المالية ينتج عنه استقرار ومن ثم تطوير مستمر، مشيراً إلى أن الإصلاحات التي قامت بها الدولة وقادها الرئيس عبدالفتاح السيسى انعكست بالإيجاب على تطوير محاور العمل بصناعة البترول والغاز في مصر، ومن ثم استطاعت الوزارة أن تنهض بقطاعات تلك الصناعة ومنها التكرير.

وأضافت “ولا تزال مشروعات جديدة، حظت شركات القطاع العام البترولى بنصيب وافر منها”، مشيراً إلى أن المشروعات المخططة فى موازنة الشركات للعام المالى القادم تمت مراعاة أن تكون أكثر طموحاً وإنتاجاً وإدارة اقتصادية ومرونة.

ونوه بأن استراتيجية تطوير صناعة التكرير في مصر تحقق تطوراً نوعياً فى مشروعاتها الجديدة التي يتم تنفيذها حاليًا، في ظل ما تحقق لها من نتائج أعمال متميزة على مدار السنوات السبع الماضية، وما اكتسبته من إصلاح خلال تلك الفترة مكنها من زيادة مساهمتها فى تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلي.
وشدد على سرعة الانتهاء من مشروعات التوافق البيئى فى إطار الالتزام بواجبات المسئولية البيئية لقطاع البترول، مشيدًا بما تم في هذا الإطار بتنسيق كامل مع وزارة الدولة لشئون البيئة، وأنه كان استباقًا واستشرافًا لما تشهده صناعة البترول من تغيرات بالنسبة للمناخ أو جهات تمويل الاستثمار، معلناً المضي قدماً في استكمال خطط الإصلاح البيئى وتطوير وتحسين مواصفات المنتجات البترولية وزيادة الاعتماد على المكون المحلى فى تنفيذ المشروعات البترولية.
واستمع الوزير لعرض تقديمى من رئيسى الشركتين حول ملامح الموازنة التقديرية للعام المالى القادم، حيث عرض المهندس محمد صبحى رئيس الأسكندرية للبترول والمهندس مبروك عامر رئيس شركة العامرية لتكرير البترول ملامح الموازنة التخطيطية لشركتيهما خلال العام المالى المقبل 2022/2023، بالإضافة إلى موقف المشروعات الحالية لتطوير مصفاتى التكرير بالشركتين. 

البترول التكرير الملا الإسكندرية مشروعات تطور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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