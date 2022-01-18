رفع جلسة مجلس الأمة الكويتي بعد تعرض الأمين العام للإغماء

رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الجلسة العادية، اليوم الثلاثاء، بسبب حالة إغماء تعرض لها الأمين العام لمجلس الأمة، عادل اللوغاني وفقًا لما نقلت صحيفة الراي الكويتية.

وافتتحت الجلسة في موعدها عند التاسعة صباحًا (بالتوقيت المحلي)، وتلا الأمين العام للمجلس أسماء الحضور والمعتذرين، حيث اعتذر عن الحضور الوزير جمال الجلاوي والنائبان أحمد الشحومي ويوسف الغريب، ثم تلا الأمين العام مرسوم الإنابات الوزارية.

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة العدل الكويتية، إصابة وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه حاليًا للعزل المنزلي.

وذكرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن إصابة الوزير بالفيروس تأكدت بعد ثبوت إيجابية المسحة التي أجريت له بشكل روتيني صباح اليوم.

وأفادت بأن الوزير يطبق حاليًا بروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية ويمارس مهامه (عن بُعد) متمنية له وللجميع السلامة وموفور الصحة والعافية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.