خدمات مرورية مكثفة وأعمال تطوير على طريق القاهرة- أسيوط

نشرت إدارة مرورأسيوط خدمات مرورية مكثفة بالتزامن مع تنفيذ أعمال تطوير طريق “القاهرة/ أسيوط الغربي” -إنشاء نفق خرساني- من خلال غرفة الطوارئ، حيث يجري متابعة انتظام حركة السيارات على التحويلة المرورية التي تجمع حركة السيارات على الطريق القادم من القاهرة اتجاه أسيوط للتدخل السريع لإزالة المعوقات أمام حركة السيارات ورفع أي أعطال قد تحدث.

وقامت إدارة مرور أسيوط بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور لتنفيذ أعمال مشروع تطوير طريق القاهرة/أسيوط الغربي (المرحله الثالثة) فى المسافة ما بين (الكيلو 289 حتى الكيلو 290) من خلال إنشاء نفق خرساني، ما يستلزم تحويل الطريق القادم من القاهرة اتجاه أسيوط بالمنطقة المشار إليها بمسافة (1) كم، بجمع الطريق اتجاهين في الحارة المرورية الواحدة لتلك المسافة أمام مدخل مدينة القوصية، وذلك اعتبارًا من أمس الإثنين الموافق 2022/1/17 ولمدة 45 يوم متواصلة.