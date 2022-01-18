الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة 92 من العاملين بالمنشآت الحكومية والصحية للتحقيق بمركز الدلنجات لعدم الانضباط الإداري

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة علي ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين. 

حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة مجدي إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بمشاركة قسم الرقابة والمتابعة  بالمرور علي المصالح الحكومية  قبل التوقيع صباحا لمتابعة  الانضباط الإداري وحركة سير العمل بقرية الوفائية توابعها و وتلاحظ غياب  عدد ٩٢ موظف بدون سند قانوني وذلك لتغيبهم عن العمل و كما تلاحظ عدد ٢،موظفين ترك محل العمل دون وجود سند قانوني.

كما أكد المحاسب مجدي إبراهيم  رئيس المركز أنه جارى  اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين والغير ملتزمين في عملهم حيث تم التأكيد لا تهاون ولا توقيع بعد الثامنه والنصف وتم عمل تقرير لعرضه على الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من ناحية أخرى نفذت الوحدات  المحلية بمدن ومراكز المحافظة  بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية والصحية أسفرت عن إحالة: ١٥ من العاملين بالوحدة الصحية بكنيسة أورين  بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني، و١٧ موظف  بالمصالح الحكومية بالكفر الجديد وعزبة المجد بالرحمانية للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

 من ناحية أخرى قام قسم الاشغالات  بحملة مكبره حيث تم  إزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين، بنطاق المدينة  كما  تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما أكد رئيس المركز على استمرار حملات الإشغالات  للتصدي لكافة حالات الإشغالات  بنطاق شوارع المدينة حيث تم التحفظ على ٨٠ أشغال مختلفة، وذلك لتسهيل الحركة المرورية، وردع المخالفين، لافتًا إلى تشديد الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك منعا للتجمع والتكدس بشوارع المدينة.

البحيرة حملات محافظ البحيرة حركة المرور المصالح الحكومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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