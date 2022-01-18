تقرير: الانقسام السياسى يسبب تخلف معدل التطعيم ضد كورونا بالولايات المتحدة

ذكر تقرير لصحيفة “ذي هيل” أنه تم تطعيم نحو 63.1 في المائة من سكان الولايات المتحدة بشكل كامل بجرعتين على الأقل ضد كوفيد-19، لتكون بهذه النسبة متخلفة عن 58 دولة أخرى.

وأفاد التقرير، نقلا عن بيانات من مركز موارد فيروس كورونا بجامعة جونز هوبكنز، أن تسع دول في الجنوب تحتل مراتب أعلى من الولايات المتحدة من حيث معدل التطعيم، وهي شيلي وكوبا وأوروغواي والأرجنتين والإكوادور وكوستاريكا والبرازيل وبيرو والسلفادور.

وبيّن أنه "لا تتخلف عنها كثيرا بنما بمعدل 58.3 في المائة والمكسيك بمعدل 57.1 في المائة، مضيفا أن "هذه البلدان الـ11 في أمريكا اللاتينية هي أفقر بكثير ويمكن القول أنها أقل تنظيما من الولايات المتحدة، لكنها سجلت خسائر في الأرواح أقل بكثير جراء كوفيد-19".

وأوضح التقرير أن السياسة هي السبب الرئيسي الذي رفض من أجله الكثير من الأمريكيين دون سن 65 عاما تلقي التطعيم، مشيرا إلى أنه "من بين الولايات الـ18 التي لديها معدلات تطعيم أقل من المكسيك، فإن هناك 17 ولاية الأغلبية فيها للحزب للجمهوري".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا و تركيا و روسيا و المملكة المتحدة و إيطاليا و ألمانيا و إسبانيا و الأرجنتين وكولومبيا و بولندا و إيران و المكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند و البرازيل و المملكة المتحدة و تركيا و المكسيك و إندونيسيا و روسيا. و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.