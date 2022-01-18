تسجيل 127 إصابة جديدة محلية العدوى فى البر الرئيسى الصينى

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الثلاثاء ان البر الرئيسي الصيني سجل يوم الاثنين 127 حالة اصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19.

أكدت وقالت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن من بين الحالات المحلية الجديدة، تم تسجيل 102 حالة في خنان و18 حالة في تيانجين وخمس حالات في قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من بكين وشنشي.

وأضافت أنه سُجلت أيضا 44 حالة إصابة وافدة جديدة في تسع مناطق على مستوى المقاطعة.

وتابعت انه تم تسجيل ثلاث حالات يشتبه في اصابتها بكوفيد-19 وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني في شانغهاي، ولم تسجل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض.

ووصل اجمالي حالات الاصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الى 105258 حالة حتى يوم الاثنين، بما فيها 3530 مريضا لايزالون يتلقون العلاج 14 شخصا منهم في حالة خطيرة.

وخرج ما اجماليه 97092 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم من كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، فيما توفي 4636 شخصا بسبب المرض.

وتم تسجيل 33 حالة إصابة جديدة دون أعراض يوم الاثنين، بما فيها 32 حالة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند و البرازيل و المملكة المتحدة و تركيا و المكسيك و إندونيسيا و روسيا. و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.