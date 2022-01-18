التحالف: طائرات إف-15 دمرت منصتين لإطلاق الصواريخ للحوثيين

أعلنت قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن طائرات "إف-15" الهجومية دمرت منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية، مشيرة إلى تنفيذ عمليات جوية على مدار الـ24 ساعة فوق العاصمة اليمنية.

وطالبت قيادة قوات التحالف أهالي صنعاء بالابتعاد عن معسكرات الحوثيين حرصا على سلامتهم.

كما أكدت أن الطائرات الهجومية من طراز "إف-15" و"إف-16" تحضر لعمليات مشتركة والقيادات الحوثية ضمن الأولويات.

وأضافت أنه "استجابة للتهديد سيتم تنفيذ عملية ردع شاملة لتحييد مصادر التهديد".

من جهتها أفادت وسائل إعلام سعودية بمقتل مسؤول الطيران المسير بعيد المدى لدى الميليشيات الحوثية، مدير كلية الطيران سابقا العميد عبد الله الجنيد، في غارات للتحالف على صنعاء.

ونقلت عن مصادر مقربة عن استهداف منزل القيادي الحوثي. وأضافت أن غارات جوية استهدفت اجتماعا ضم عددا من قيادات الصف الأول في "مليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم العميد طيار ركن عبد الله الجنيد".

وتابعت أنه تم نقل الكابتن الجنيد إلى المستشفى وسط أنباء متضاربة عن مصرعه.

وأكدت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء أنها "سترد بكل حزم وقوة على جميع الممارسات والأعمال الإرهابية الجبانة التي تتعرض لها من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والتي تستهدف الأبرياء والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية على أراضيها، وتهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي".



وجاء في بيان لوزارة الخارجية صباح اليوم الثلاثاء أن "المملكة تعرضت للعديد من الهجمات الإرهابية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، ومنها ماتعرضت له اليوم بمجموع (8) طائرات مسيّرة مفخخة استهدفت المدنيين والأعيان المدنية بطريقةٍ متعمدة وممنهجة".



وأشارت إلى أن "قوات التحالف نجحت بالتصدي لها، والهجوم العدائي الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستهداف منشأتين اقتصاديتين واستهداف مطار أبوظبي الدولي بثلاث طائرات مسيرة مفخخة نتج عنه وفاة عدد من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين، والذي تبنته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".



وشددت المملكة "على موقفها الرافض وإدانتها لكل الهجمات الإرهابية العدوانية على المملكة والإمارات، التي تنفذها قوى الشر والإرهاب التي عاثت في اليمن الشقيق فسادا فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز واستمرت في نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها".