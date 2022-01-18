الثلاثاء 18 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شركات طيران أمريكية تحذر من كارثة فى حال نشر شبكات الجيل الخامس قرب المطارات

طائرة
طائرة

حذر رؤساء شركات الطيران الأمريكية الكبرى  من اضطرابات كارثية في قطاعي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس الأربعاء كما هو مقرر دون وضع ضوابط لمحطات الارسال الواقعة قرب مطارات الولايات المتحدة.


وكانت شركتا "فيرايزون" و"آي تي أند تي" قد أرجأتا إطلاق خدمة "الجيل الخامس سي-باند" الجديدة مرتين بسبب تحذيرات شركات الطيران ومصنعي الطائرات المتخوفين من تداخل نظام الاتصالات الجديد مع الأجهزة التي تستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع.


وقال رؤساء الشركات في رسالة اطلعت عليها فرانس برس "نكتب اليكم بشكل عاجل لنطلب أن يتم تشغيل شبكات الجيل الخامس في كل مكان في البلاد باستثناء مسافة ميلين تقريبا من مدارج المطارات، كما حددت ذلك إدارة الطيران الفدرالية +أف دي آي+ في 19 يناير 2022".


وحذرت الرسالة الموجهة الى وزير النقل بيت بوتيدجيج ومسؤولين حكوميين من "كارثة اقتصادية" في حالة استمرار شركتي "فيرايزون" و"آي تي أند تي" بنشر التقنية الجديدة قبل إجراء التحديثات والتغييرات اللازمة على معدات الطيران.


وأعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأحد أنها أعطت موافقتها على تشغيل بعض محطات الإرسال داخل مناطق سيتم نشر الجيل الخامس فيها، بحيث تم تأمين "ما يصل إلى 48 من المطارات الأكثر تأثرا بتداخل الترددات من أصل 88".


لكن شركات الطيران تخشى من أن عدم شمول الاجراءات جميع المطارات يمكن أن يتسبب باضطرابات كبيرة بينها وقف آلاف الرحلات، ما قد يوقف الحركة التجارية في البلاد.


ودعت الرسالة السلطات إلى "اتخاذ أي إجراء ضروري لضمان عدم نشر الجيل الخامس عندما تكون الأبراج قريبة جدا من مدارج المطارات، الى أن تتمكن إدارة الطيران الفدرالية من تحديد كيفية القيام بذلك بأمان ودون حدوث اضطرابات كارثية".


ووقع الرسالة الرؤساء التنفيذيون لشركات طيران "أميركان" و"يونايتد" و"دلتا" و"ساوث وست"، بالإضافة إلى عملاقي الشحن "فيديكس" و"يو بي إس".


وحازت شركتا "فيرايزون" و"آي تي أند تي" على عقود بمليارات الدولارات لتشغيل شبكات الجيل الخامس في الولايات المتحدة، الا انه تم إرجاء إطلاق المشروع مرتين بسبب تحذيرات شركات الطيران ومصنعي الطائرات.


وفي حال لم يتم التوصل لاتفاق مع شركات الطيران أو تجميد الهيئات الفدرالية لعمل شركات الاتصالات، فمن المقرر أن يبدأ تشغيل خدمة الجيل الخامس على الصعيد الوطني في 19 يناير.

المطارات كارثة مطار الجيل المطار نشر الجيل الخامس شركات مطارات ميرك شركات طيران شبكات الجيل الخامس

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال قبل قليل

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

اليوم.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس بالإسكندرية

«تهديد خطير للأمن».. بلجيكا تلغى تصريح إقامة إمام لارتباطه بالإخوان

التحالف: طائرات إف-15 دمرت منصتين لإطلاق الصواريخ للحوثيين

شاهد حفل توزيع جوائز الأفضل FIFA THE BEST 2021 (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

صور

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

محطة تل أبيب

المزيد

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»