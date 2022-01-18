الثلاثاء 18 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 4072 إصابة جديدة بكورونا و45 وفاة

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء عن تسجيل 4072 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية.
 

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 700 ألف و102 إصابة، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.
 

كما أضافت البلاد 45 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى .6378 وفيما يتعلق باللقاحات، فقد تلقى 58ر43 مليون شخص أو 9ر84% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة التطعيم الكامل، بينما تلقى 23.74مليون شخص أو 46.3% جرعات تعزيزية.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جديدة جديد وفاة اصابة اصاب كوريا الجنوبية إصابة جديدة كورونا إصابة جديدة بكورونا كوريا جديدة بكورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال قبل قليل

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

اليوم.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس بالإسكندرية

«تهديد خطير للأمن».. بلجيكا تلغى تصريح إقامة إمام لارتباطه بالإخوان

التحالف: طائرات إف-15 دمرت منصتين لإطلاق الصواريخ للحوثيين

شاهد حفل توزيع جوائز الأفضل FIFA THE BEST 2021 (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

صور

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

محطة تل أبيب

المزيد

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»