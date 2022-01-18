كوريا الجنوبية تسجل 4072 إصابة جديدة بكورونا و45 وفاة

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء عن تسجيل 4072 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 700 ألف و102 إصابة، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.



كما أضافت البلاد 45 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى .6378 وفيما يتعلق باللقاحات، فقد تلقى 58ر43 مليون شخص أو 9ر84% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة التطعيم الكامل، بينما تلقى 23.74مليون شخص أو 46.3% جرعات تعزيزية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.