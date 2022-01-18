الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا.. إصابة 12 شخصا بحادث مرورى بسبب الثلوج بمنطقة مونتريال

حادث بمنطقة مونتريال
حادث بمنطقة مونتريال

أفادت وسائل إعلام كندية بأن 12 شخصا نقلوا إلى المستشفى عقب إصابتهم في 3 حوادث سيلا بمنطقة مونتريال.

وأشارت قناة CTV الكندية إلى أن "الشرطة سجلت ثلاث حوادث على طرق سريعة في مونتريال وضواحيها".

وأضافت أن 40 سيارة اصطدمت في أكبر حادث على الطريق.

وحسب القناة، فإن "سبب الحوادث هو تساقط الثلوج في كيبيك ومقاطعة أونتاريو المجاورة".

 تسببت الثلوج الكثيفة التي ضربت جنوب كندا في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك،  في إغلاق الطرق السريعة الرئيسية، والمدارس ومراكز التطعيم.


وتراوحت تنبيهات الطقس من وزارة البيئة الكندية من تحذيرات تساقط الثلوج إلى تحذيرات بموجة من العواصف.


وتعرضت مدن تورنتو وهاملتون لتحذير من عاصفة ثلجية في وقت ما في وقت مبكر من يوم الإثنين، لكن خبراء الأرصاد حذروا من عاصفة ثلجية مع توقع تساقط ثلوج يتراوح بين 40 و 60 سم.


ووفق التحذير متوقع "هبوب ثلوج محلية بسبب رياح تصل سرعتها إلى 60 كم / ساعة، مما سيقلل بشكل كبير من الرؤية".


وحذرت الشرطة من "انعدام الرؤية" على الطرق السريعة الرئيسية منتصف الصباح ونصحت الناس بعدم استخدام السيارات.


وكان من المتوقع أن تشهد العاصمة أوتاوا 30 إلى 50 سم من تساقط الثلوج، حيث حذر المسؤولون من أن الأمر سيستغرق أياما للتنظيف، بالنظر إلى حجم العاصفة.

 

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