الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة وزير العدل الكويتى بفيروس كورونا المستجد

المستشار جمال الجلاوي
المستشار جمال الجلاوي

 أعلنت وزارة العدل الكويتية،  إصابة وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وخضوعه حاليا للعزل المنزلي.


وذكرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن إصابة الوزير بالفيروس تأكدت بعد ثبوت إيجابية المسحة التي أجريت له بشكل روتيني صباح اليوم.


وأفادت بأن الوزير يطبق حاليًا بروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية ويمارس مهامه (عن بُعد) متمنية له وللجميع السلامة وموفور الصحة والعافية.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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