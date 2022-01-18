وزيرة الخارجية الكندية تلتقى رئيس الوزراء الأوكرانى

التقت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في كييف، مع رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، ونائبة رئيس الوزراء، وأولجا ستيفانيشينا للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي.



وخلال الاجتماعات، أكدت الوزيرة جولي دعم كندا الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وفقا لبيان صادر من الخارجية الكندية، مشددة على ضرورة قيام روسيا بخفض التصعيد والتمسك بالتزاماتها الدولية، وعلى التزام كندا بالحوار الذي أطلق من خلال الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.



وفي لقائها مع رئيس الوزراء الأوكراني، أقرت الوزيرة جولي بالتقدم الذي أحرزته أوكرانيا في الإصلاح الديمقراطي وناقشت أهمية وحدة أوكرانيا في مواجهة روسيا.



وأعربت الوزيرة جولي عن تضامنها مع شعب أوكرانيا وأوضحت أن كندا تقف إلى جانبهم، معربة ورئيس الوزراء الأوكراني عن رغبتهما في تعميق الروابط التجارية من خلال زيادة التجارة بين الدولتين.

وعلى صعيد آخر، تسببت الثلوج الكثيفة التي ضربت جنوب كندا في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك،

في إغلاق الطرق السريعة الرئيسية، والمدارس ومراكز التطعيم.



وتراوحت تنبيهات الطقس من وزارة البيئة الكندية من تحذيرات تساقط الثلوج إلى تحذيرات بموجة من العواصف.



وتعرضت مدن تورنتو وهاملتون لتحذير من عاصفة ثلجية في وقت ما في وقت مبكر من يوم الإثنين، لكن خبراء الأرصاد حذروا من عاصفة ثلجية مع توقع تساقط ثلوج يتراوح بين 40 و 60 سم.



ووفق التحذير متوقع "هبوب ثلوج محلية بسبب رياح تصل سرعتها إلى 60 كم / ساعة، مما سيقلل بشكل كبير من الرؤية".



وحذرت الشرطة من "انعدام الرؤية" على الطرق السريعة الرئيسية منتصف الصباح ونصحت الناس بعدم استخدام السيارات.



وكان من المتوقع أن تشهد العاصمة أوتاوا 30 إلى 50 سم من تساقط الثلوج، حيث حذر المسؤولون من أن الأمر سيستغرق أياما للتنظيف، بالنظر إلى حجم العاصفة.