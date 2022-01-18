الثلاثاء 18 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

دكتور شريف يونس يناقش كتاب "ما بعد التاريخ" بصالون علمانيون .. الليلة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يحل الدكتور شريف يونس، أستاذ التاريخ بجامعة حلوان، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات صالون علمانيون، بمقره الكائن في 33 قصر النيل - عمارة دار الكتاب اللبناني - الدور العاشر - شقة 104 - أمام البنك المركزي بشارع شريف، وندوة لمناقشة كتاب "ما بعد التاريخ .. الخيال التاريخي في أوروبا القرن التاسع عشر"، والصادر حديثا عن المركز القومي للترجمة، من تأليف هايدن وايت، وترجمة الدكتور شريف يونس.

وفي مقدمة ترجمته لكتاب "ما بعد التاريخ.. الخيال التاريخي في أوربا القرن التاسع عشر"،  لهايدن وايت
يقول الدكتور شريف يونس: هذا الكتاب صدر في 1973 وتوالت طبعاته منذ ذلك الحين، لأنه شكل ثورة في رؤيتنا للدراسات التاريخية، بأن قدّم رؤية عن الكتابة التاريخية تنفي عنها إمكانية تقديم الماضي بشكل موضوعي، وتُدرج الكتابات التاريخية في باب الأدب لا في باب العلم. بهذه الرؤية تحدى الكتاب وما زال مهنة التأريخ. يرى وايت أن المؤرخ يصنع من الماضي سرديات ذات معنى. ولأنها سرديات فإن بنيتها لغوية وبلاغية.

تنصب هذه الرؤية على الكتابة الحديثة للتاريخ، فهي لا تتناول كتابة التاريخ في العصور الوسطى بطريقة الحوليات، لكن بالطريقة التي نعرفها الآن، وهي كتابة بحث تاريخي عن موضوع معين، ليكن مثلا انهيار الإمبراطورية الرومانية أو تطور الزراعة في العصور الوسطى أو نشأة فكرة التقدم في العصر الحديث.
يرى وايت أن المؤرخ حين يتعامل مع المصادر يختار موضوعا له بداية ونهاية، ويختار الوقائع التي يعتبرها دالة، ويضع هذا كله في صورة سرد متسلسل، وهذا كله في إطار تصور مسبق للحقل التاريخي، تصور غير واعي يسميه "شعرية التاريخ". فالمؤرخ مدفوع في هذا الوضع، وفقا لوايت، للاختيار بين أنماط محدودة للسرد تفرضها طبيعة عملية السرد نفسها، هذه الاختيارات جمالية، تنقسم إلى أنماط الدراما البسيطة الكلاسيكية: الرومانس والتراجيديا والكوميديا والسخرية.

ليس الجديد في طرح وايت هو القول بأن الكتابة التاريخية فن، بل في تحديده لبنية هذه الكتابة وتصنيف الكتابات التاريخية وفقا لأنماط أربعة، سواء على مستوى نوعية الحجج التي يستعملها المؤرخ، أو نوع الدراما، أو نوع المجاز الشعري، أو نوع الأيديولوجيا. وهو يقسم الأيديولوجيات إلى أربعة أنواع، يتناسب كل نوع منها مع نوع أو نوعين من جماليات الكتابة التاريخية المذكورة من قبل. هذه الأيديولوجيات هي: الفوضوية (وقد تكون متفائلة يوتوبية أو تشاؤمية ديستوبية) والجذرية والمحافِظة والليبرالية.
يرى وايت أن كل نوع منها له نفس الكفاءة في التعامل مع مادة التاريخ الأصلية، ولا نستطيع أن نعتبر أي نوع منها أكثر "حقيقية" من غيره، لكننا يمكن أن نفضل نوع أو أكثر منها بناء شكله الجمالي (نمط المجاز أو الحبكة الدرامية)، أو مضمونه الأيديولوجي.

دكتور شريف يونس كتاب ما بعد التاريخ الخيال التاريخي فى أوروبا صالون علمانيون هايدن وايت

مواد متعلقة

عبده الزراع يشارك بـ "وجوه مضيئة في الأدب والفن" بمعرض القاهرة للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال قبل قليل

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

تفاصيل جديدة فى واقعة المشاجرة بالأسحلة النارية مع برلمانى سابق بالتجمع الخامس

شاهد حفل توزيع جوائز الأفضل FIFA THE BEST 2021 (بث مباشر)

غرق 43 مهاجرا قبالة سواحل المغرب الجنوبية

إمام وخطيب بالأوقاف يضع روشتة لعلاج الوساوس فى الصلاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

صور

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

محطة تل أبيب

المزيد

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»