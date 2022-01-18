الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا: الهجوم على الإمارات تهديد لاستقرار المنطقة

الهجوم على الإمارات
الهجوم على الإمارات

أدانت فرنسا بأشد العبارات الهجوم الذي تبناه الحوثيون على مطار أبو ظبي الدولي والمنطقة الصناعية المجاورة، واعتبرته تهديدا لاستقرار المنطقة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان إن "هذه الهجمات تهدد أمن أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرار المنطقة"، مضيفا أن "فرنسا تعرب عن دعمها للإمارات في مواجهة هذه الهجمات".

وجدد الوزير دعوته للحوثيين إلى "الوقف الفوري لأعمالهم المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة والانخراط بشكل بناء في عملية سياسية لإنهاء الأزمة في هذا البلد".

وأضاف أن "فرنسا تعيد تأكيدها دعمها وقف الأعمال العدائية في أنحاء البلاد واستئناف النقاشات بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة".

كما دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهجوم بشدة وأعرب عن دعمه للإمارات، مؤكدا أن بلاده تظل "ملتزمة العمل لصالح التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة في اليمن".

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص بانفجار صهاريج وقود.

وقالت الإمارات العضو في تحالف عسكري تقوده السعودية يدعم القوات الحكومية في اليمن منذ 2015، إنها تحتفظ "بحقها في الرد".

وعلى صعيد آخر، نددت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو "بالعنف غير المقبول" الذي ارتكب بحق فريق صحفيين من وكالة “فرانس برس” كان يغطي تظاهرة مناهضة للتلقيح في باريس.


وقالت الوزيرة "تعرض فريق من وكالة فرانس برس الأخبارية الفرنسية ،  للتحرش والتهديد بالقتل خلال تظاهرة السبت في باريس. هذا العنف غير مقبول. مَنْع الصحافيين من القيام بعملهم هو اعتداء على ديموقراطيتنا".


وتقدمت الوكالة بشكوى  إلى المدعي العام في الجمهورية نيابة عن الصحافيين اللذين تعرضا لـ"أعمال عنف متعمد" و"تهديدات بالقتل" ونيابة عنها لـ"إعاقة حرية التعبير".


وتعرض مصوّران واثنان من موظفي حمايتهما الشخصية لهجوم عنيف وهددوا بالقتل السبت أثناء تغطيتهم تظاهرة في باريس ضد شهادة التلقيح.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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