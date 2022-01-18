ثلوج كثيفة وموجة طقس سيء تضرب جنوب كندا

تسببت الثلوج الكثيفة التي ضربت جنوب كندا في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك، في إغلاق الطرق السريعة الرئيسية، والمدارس ومراكز التطعيم.



وتراوحت تنبيهات الطقس من وزارة البيئة الكندية من تحذيرات تساقط الثلوج إلى تحذيرات بموجة من العواصف.



وتعرضت مدن تورنتو وهاملتون لتحذير من عاصفة ثلجية في وقت ما في وقت مبكر من يوم الإثنين، لكن خبراء الأرصاد حذروا من عاصفة ثلجية مع توقع تساقط ثلوج يتراوح بين 40 و 60 سم.



ووفق التحذير متوقع "هبوب ثلوج محلية بسبب رياح تصل سرعتها إلى 60 كم / ساعة، مما سيقلل بشكل كبير من الرؤية".



وحذرت الشرطة من "انعدام الرؤية" على الطرق السريعة الرئيسية منتصف الصباح ونصحت الناس بعدم استخدام السيارات.



وكان من المتوقع أن تشهد العاصمة أوتاوا 30 إلى 50 سم من تساقط الثلوج، حيث حذر المسؤولون من أن الأمر سيستغرق أياما للتنظيف، بالنظر إلى حجم العاصفة.