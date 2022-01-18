أوكرانيا وألمانيا تؤكدان التزامهما بتسوية النزاع فى شرق أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، التزام أوكرانيا وألمانيا بالتسوية الدبلوماسية للنزاع في شرق أوكرانيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده كوليبا مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في العاصمة الأوكرانية كييف، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

و أشار "كوليبا" إلى أن الجزء الرئيسي من محادثاته مع وزيرة الخارجية الألمانية تناول ما يتعلق بالجانب الروسي.

وقال وزير الخارجية الأوكراني: "ناقشنا آليات التسوية الدبلوماسية للنزاع في شرق أوكرانيا، وهدفنا المشترك هو العمل الفعال لصيغة نورماندي الرباعية، وعقد قمة قادة دول صيغة نورماندي"، مؤكدًا أن أوكرانيا وألمانيا ملتزمتان بالتسوية الدبلوماسية لهذا الصراع.

وشكر "كوليبا" الحكومة الألمانية الجديدة على موقفها النشط للغاية وجهودها لإعادة روسيا إلى طاولة المفاوضات.

يُذكر أن "صيغة نورماندي" هي صيغة لتسوية النزاع في أوكرانيا، و تضم روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا.

وعلى صعيد آخر، طلب وزراء صحة الولايات الألمانية من وزارة الصحة الاتحادية في مؤتمر افتراضي تمديد القواعد التي تتيح أخذ الأجازات المرضية عبر الهاتف للعاملين المصابين بأمراض الجهاز التنفسي و ذلك بسبب الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.

وفي أعقاب المشاورات الافتراضية، قالت وزيرة صحة ولاية سكسونيا آنهالت، و رئيسة المؤتمر بيترا جريم-بينه، إن الأطباء المقيمين في حاجة إلى هذا الدعم " حتى لا يتعرضوا لمداهمات من المرضى".

ومن المنتظر أيضًا أن يتم الاستمرار في إتاحة تقديم الاستشارات الطبية و العلاجات النفسية عبر الوسائل الرقمية، كما سيتم توفير مظلة إنقاذ للعيادات في حال واجهت هذه العيادات نقصًا كبيرًا في أطقم العاملين أو اضطرت إلى تأجيل علاجات غير حادة.

وطالب المؤتمر وزارة الصحة الاتحادية بتوضيح ما يتعلق بتحمل تكاليف استقبال مرضى أجانب في ألمانيا.