عرض فيلم «يوم ابن آوى» بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. الليلة

1/18/2022 3:27:41 AM

الثلاثاء 18/يناير/2022 - 03:27 ص 1/18/2022 3:27:41 AM

ضمن فعاليات نادي الحرية السينمائي، يعرض في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، بمركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافة بالإسكندرية، الفيلم الروائي الطويل The Day of The Jackal أو "يوم ابن آوي"، ويعقد بعد عرض الفيلم ندوة حول موضوعه وأحداثه يديرها ويقدما الناقد الفني محمد كمال مبارك.

الفيلم إنتاج بريطاني عام 1973، وتبلغ مدة عرضه 145 دقيقة، من تأليف فريدريك فورسيث، وإخراج فريد زيمان، والفيلم بطولة: "إدوارد فوكس ــ مايكل لونسديل ــ أولجا جورجس بيكو- وديريك جاكوبي".

وتدور أحداث فيلم "يوم ابن آوي"، في أجواء سياسية، في فرنسا خلال حقبة الستينات، حيث يدبر قاتل محترف يطلق عليه اسم "ابن آوي" مؤامرة لقتل شارل ديجول رئيس فرنسا بعد فشل كل محاولات الاغتيال السابقة.

في اجتماع مع مجلس وزراء وزير الداخلية، قال ليبل المساعد الشخصي للرئيس الفرنسي الأسبق ديجول، إنه يعتقد أن "ابن آوى" سيحاول إطلاق النار على "ديجول" خلال الاحتفال بذكرى تحرير باريس خلال الحرب العالمية الثانية، والمقرر بعد ثلاثة أيام من الاجتماع، وينجح "ليبل" في تسجيل مكالمة هاتفية يُسمع فيها "دينيس"، عشيقة سانت كلير، وهي تقدم معلومات إلى جهة اتصال في منظمة الدول الأمريكية، وسانت كلير يعتذر عن طيشه ويغادر على الفور، وعندما سُئل كيف عرف أن سانت كلير كان مصدر التسريب، قال "ليبل" إنه قام بالتنصت على هاتف كل عضو في مجلس الوزراء، ثم يعود "دينيس" إلى شقة سانت كلير ويكتشف أنه انتحر والشرطة تنتظره.

في يوم تحرير باريس ، دخل ابن آوى ، متنكرًا في زي رجل مخضرم مبتور السن على عكازين ، إلى مبنى باستخدام المفتاح الذي نسخه سابقًا، في شقة علوية تطل على منطقة الاحتفالية ، يجمع البندقية المخبأة داخل عكازه وينتظر بجوار النافذة، عندما اكتشف "ليبل" أن شرطيًا سمح لرجل معاق بالمرور عبر الطوق الأمني ، تسابق الاثنان إلى المبنى، بينما يقدم "ديجول" الميدالية الأولى، يطلق ابن آوى النار لكنه يخطئ عندما يميل الرئيس فجأة إلى الأمام، قبل أن ينطلق من طلقة أخرى، اقتحم "ليبل" والشرطي، أطلق ابن آوى النار على الشرطي، لكن "ليبل" قتله باستخدام رشاش الشرطي.

تم دفن ابن آوى في قبر غير مميز ، وكان "ليبل" هو الشاهد الوحيد، بينما كانت الشرطة تفتش شقة تشارلز كالثروب ، وصلت كالثروب الحقيقية فجأة، يرافق الشرطة إلى سكوتلاند يارد ويتم تبرئته لاحقًا، ثم سأل المفتش توماس من هو ابن آوى حقًا.