الثلاثاء 18 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع: أكثر من 40% من الفنلنديين يعارضون انضمام بلادهم للناتو

الناتو
الناتو

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في فنلندا أن 42% من سكان البلاد يعارضون انضمام فنلندا لحلف الناتو.

 

وأشار الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "هلسينغين سانومات" إلى أن نسبة معارضي الانضمام إلى الناتو انخفضت إلى مستوى غير مسبوق، إذ أنها كانت أكثر من 50% في الاستطلاعات المماثلة في وقت سابق.

 

وأيد انضمام البلاد إلى الناتو 28% ممن تم استطلاعهم، ما يعتبر أعلى نسبة في تاريخ الاستطلاعات التي تجريها الصحيفة منذ عام 2002، إذ في عام 2019 كان 20% من الفنلنديين فقط يؤيدون الانضمام للناتو.

 

وقال نحو 30% من الفنلنديين إنه يصعب عليهم تحديد موقفهم من هذه المسألة.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة الخطأ المحتملة في نتائج الاستطلاع قد تكون نحو 3.1%.

 

يذكر أن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ صرح في وقت سابق بأن أبواب الناتو "مفتوحة" بالنسبة لفنلندا والسويد، وأن انضمامهما للناتو قد يتم بسرعة في حال طلبا ذلك.

 

من جهته، أكد الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو أن نهج السياسة الخارجية لبلاده لا يزال ثابتا في الوقت الراهن، لكنه لم يستبعد احتمال تقدم بلاده بهذا الطلب مستقبلا.

 

وعلى صعيد آخر، أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، أن التوسع المحتمل لحلف الناتو شرقا، يمثل أحد أخطر التهديدات للأمن القومي الروسي.

 

وقال في حديث لمجلة "نيوزويك" نشرته السفارة، إن توسع الناتو شرقا يشكل أحد التهديدات الرئيسية للأمن القومي الروسي، حيث تتقلص بذلك المدة الزمنية لبلوغ صواريخ الناتو مناطق الشطر الأوروبي من أراضينا.

 

وأضاف: "كيف سيكون رد فعل القيادة الأمريكية إذا كانت واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس في مرمى السلاح؟" الروسي.

 

وأشار إلى أن "المحور الرئيسي للمحادثات مع الولايات المتحدة وحلف الأطلسي الحفاظ على السلام والاستقرار في أوروبا بتطوير الضمانات الأمنية التي اقترحتها موسكو".

 

وتابع: "روسيا ستقرر ما إذا كان من المناسب مواصلة العمل مع الولايات المتحدة عندما تتلقى ردودا على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية".

الفن انضمام ندى استطلاع لنا ناتو يعارض أرض بلادهم الفنلندي أكثر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال قبل قليل

شاهد حفل توزيع جوائز الأفضل FIFA THE BEST 2021 (بث مباشر)

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

اليوم.. جنايات القاهرة تستمع للشهود فى محاكمة فتاة «التيك توك» حنين حسام

الاتحاد الأوروبى ومجلس التعاون الخليجى يبحثان الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

لماذا لم تصوت مصر لـ محمد صلاح فى The Best؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

صور

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

محطة تل أبيب

المزيد

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»