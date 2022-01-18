استطلاع: أكثر من 40% من الفنلنديين يعارضون انضمام بلادهم للناتو

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في فنلندا أن 42% من سكان البلاد يعارضون انضمام فنلندا لحلف الناتو.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "هلسينغين سانومات" إلى أن نسبة معارضي الانضمام إلى الناتو انخفضت إلى مستوى غير مسبوق، إذ أنها كانت أكثر من 50% في الاستطلاعات المماثلة في وقت سابق.

وأيد انضمام البلاد إلى الناتو 28% ممن تم استطلاعهم، ما يعتبر أعلى نسبة في تاريخ الاستطلاعات التي تجريها الصحيفة منذ عام 2002، إذ في عام 2019 كان 20% من الفنلنديين فقط يؤيدون الانضمام للناتو.

وقال نحو 30% من الفنلنديين إنه يصعب عليهم تحديد موقفهم من هذه المسألة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة الخطأ المحتملة في نتائج الاستطلاع قد تكون نحو 3.1%.

يذكر أن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ صرح في وقت سابق بأن أبواب الناتو "مفتوحة" بالنسبة لفنلندا والسويد، وأن انضمامهما للناتو قد يتم بسرعة في حال طلبا ذلك.

من جهته، أكد الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو أن نهج السياسة الخارجية لبلاده لا يزال ثابتا في الوقت الراهن، لكنه لم يستبعد احتمال تقدم بلاده بهذا الطلب مستقبلا.

وعلى صعيد آخر، أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، أن التوسع المحتمل لحلف الناتو شرقا، يمثل أحد أخطر التهديدات للأمن القومي الروسي.

وقال في حديث لمجلة "نيوزويك" نشرته السفارة، إن توسع الناتو شرقا يشكل أحد التهديدات الرئيسية للأمن القومي الروسي، حيث تتقلص بذلك المدة الزمنية لبلوغ صواريخ الناتو مناطق الشطر الأوروبي من أراضينا.

وأضاف: "كيف سيكون رد فعل القيادة الأمريكية إذا كانت واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس في مرمى السلاح؟" الروسي.

وأشار إلى أن "المحور الرئيسي للمحادثات مع الولايات المتحدة وحلف الأطلسي الحفاظ على السلام والاستقرار في أوروبا بتطوير الضمانات الأمنية التي اقترحتها موسكو".

وتابع: "روسيا ستقرر ما إذا كان من المناسب مواصلة العمل مع الولايات المتحدة عندما تتلقى ردودا على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية".