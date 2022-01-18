الاتحاد الأوروبى يستبعد فرض «عقوبات استباقية» على روسيا بشأن أوكرانيا

استبعد مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل فرض الاتحاد "عقوبات استباقية" على روسيا في ظل الوضع حول أوكرانيا.

وقال "بوريل"، في كلمة أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي، إنه "لا يوجد هناك أي حديث عن عقوبات استباقية.. ونحن نواصل العمل على مشروع القرار حول العقوبات في حال التصعيد".

وأكد أنه "في حال العدوان ضد أوكرانيا ستكون هناك إجراءات قاسية، بينها العقوبات، ومن صلاحياتي عرض العقوبات على المجلس الأوروبي، والعمل على صياغتها مستمر".

ومع ذلك أكد" بوريل" على ضرورة الحوار مع روسيا، مشيرًا إلى أن هناك "عددًا كبيرًا من الملفات" التي يجب مناقشتها بشكل دائم مع روسيا.

يذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا تتهم موسكو بالتحضير "للهجوم" على أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه روسيا.

وهدد الغرب بفرض عقوبات على موسكو في حال أي تصعيد عسكري في أوكرانيا.

و على صعيد آخر، قال مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد فى روسيا، إنه تم تسجيل 30 ألفًا و726 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 670 وفاة جديدة.

وأوضح المقر، في بيان، أن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة بلغ 10 ملايين و834 ألفًا و260 إصابة، فيما بلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 321 ألفًا و990 شخصًا.

وأشار البيان إلى تعافي 19 ألفًا و756 شخصًا من الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد المتعافين منذ بدء الجائحة 9 ملايين و878 ألفًا و371 شخصًا.

من جانبه، وافق البرلمان الفرنسي بشكل نهائي على شهادة التطعيم بأغلبية ساحقة من 251 صوتًا مقابل 58 ضدها، وهو إجراء من شأنه أن يفرض قيودًا اجتماعية قوية على أولئك الذين لا يريدون التطعيم ضد فيروس كورونا، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم منع غير الملقحين من دخول مراكز التسوق الكبيرة، وكذلك المقاهي أو الحانات أو المطاعم أو الصالات الرياضية، وكذلك الوصول إلى وسائل النقل العام المتوسطة والطويلة.