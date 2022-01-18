الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة إسرائيلية: جرعة اللقاح الرابعة تظهر نتائج محدودة ضد أوميكرون

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن مستشفى "شيبا" الإسرائيلي أن الأبحاث الأولية تشير إلى أن الجرعة الرابعة من لقاح كورونا توفر "دفاعا محدودا" ضد متحور "أوميكرون" المنتشر في أنحاء العالم.

 

وبدأ مستشفى "شيبا" الشهر الماضي في إعطاء لقاح رابع لأكثر من 270 عاملا في المجال الطبي (154 ممن تلقوا لقاح فايزر و120 تلقوا لقاح موديرنا)، تم تطعيمهم جميعا في السابق بثلاث جرعات من لقاح "فايزر".

 

ووجدت التجربة السريرية أن كلا المجموعتين أظهرتا زيادة في الأجسام المضادة "أعلى قليلا" من اتباع جرعة اللقاح الثالثة العام الماضي. لكنها قالت إن زيادة الأجسام المضادة لا تمنع انتشار "أوميكرون".

 

وقالت الدكتورة جيلي ريغيف يوشاي، مديرة وحدة الأمراض المعدية بالمستشفى: "على الرغم من زيادة مستويات الأجسام المضادة، فإن اللقاح الرابع يقدم دفاعا جزئيا فقط ضد الفيروس.. اللقاحات، التي كانت أكثر فعالية ضد المتغيرات السابقة، توفر حماية أقل مقارنة بأوميكرون".

 

وقال الدكتور نحمان آش، مدير وزارة الصحة الإسرائيلية، إن البحث لا يعني أن جهد اللقاح الرابع كان خطأ. إنه يعيد مستوى الأجسام المضادة إلى ما كان عليه في بداية المعزز الثالث، مشيرا إلى أن "هذا له أهمية كبيرة، لا سيما بين السكان الأكبر سنا".

 

وأوضح أن "البحث سيؤخذ في الاعتبار بينما تناقش السلطات ما إذا كانت ستوسع حملة الجرعة المعززة الإضافية لتشمل جميع السكان".

 

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

إسرائيل رابعة دراسة إسرائيلي كرون للقاح حدود محدودة نتائج أوميكرون اسرائيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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