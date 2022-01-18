الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل جديدة فى واقعة المشاجرة بالأسحلة النارية مع برلمانى سابق بالتجمع الخامس

المشاجرة
المشاجرة

‎ يستمع رجال مباحث القاهرة لأقوال عضو مجلس نواب سابق وطليقته وأشقائها بعد القبض عليهم إثر مشاجرة بالأسلحة النارية أسفرت عن إصابة 4 منهم بينهم العضو السابق. 

 

وتحفظت أجهزة الأمن على المتهمين تحت حراسة مشددة، فيما يقوم رجال المباحث بفحص كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس إخطارًا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة وسماع دوي رصاص ومصابين بالقرب من مسجد فاطمة الشربتلي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "م. ه"، برلماني سابق، مصاب  كسور وكدمات، وطرف ثان طليقته "س.أ"، مصابة بكدمات فى الوجه، وَشقيقيها "ه.أ"، مصاب بكدمة شديدة بالرأس، و"ش. أ"، مصاب بطلق ناري بالساق اليمنى، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

 

ودلت التحريات الأولية لرجال المباحث أن خلافات بين عضو مجلس نواب وطليقته وشقيقيها هو سبب المشاجرة وتطورت لاستخدام الأسلحة النارية، وتابعت التحريات أن الطرف الأول المصاب كان عضو بمجلس النواب سابق عن إحدى دوائر محافظة البحيرة.

مشاجرة أسلحة التجمع أسرة طليقته مناقشة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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