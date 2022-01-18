الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الإسترلينى يتخلى عن مكاسبه الأولية مع تحوط المستثمرين قبيل اجتماع بنك إنجلترا

الجنيه الإسترلينى
الجنيه الإسترلينى

تخلى الجنيه الإسترليني عن مكاسبه الأولية وتحول إلى الهبوط ليبتعد عن أعلى مستوى له في شهرين ونصف، مع تحوط المستثمرين في رهاناتهم قبيل اجتماع بنك انجلترا المركزي الشهر القادم حيث من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة.
 

وبعد أن صعد إلى 1.3689 دولار، محا الاسترليني مكاسبه وانخفض 0.22 بالمئة إلى 1.3643 دولار في نهاية جلسة التداول.


وكانت العملة البريطانية قد سجلت الأسبوع الماضي أعلى مستوى منذ أواخر أكتوبر  عند 1.3749 دولار.


وأمام العملة الأوروبية، تراجع الاسترليني 0.19 بالمئة إلى 83.59 بنس لليورو.

وحقق سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 21.09 جنيه للشراء، 21.31 جنيه للبيع، وجاء الجنيه الإسترليني أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند 21.12 جنيه للشراء، 21.22 جنيه للبيع، وحقق سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إيران نحو 21.47 جنيه للشراء و21.78 جنيه للبيع. 

وجاء سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية، مستويات 20.97 جنيه للشراء، و21.26 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 21.09 جنيه للشراء، و21.31 جنيه للبيع.

يشار إلى أن الجنيه الإسترليني العملة المتداولة في المملكة المتحدة وتوابعها من جزيرة مان وجزر القنال الإنجليزي وأقاليم ما وراء البحار البريطانية من جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية والمقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية وتريستان دا كون.

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وائل لطفي

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