الكويت يعيد تسيير رحلات الطيران مع 9 دول إفريقية بعد توقفها بسبب كورونا

وافق مجلس الوزراء الكويتي على إعادة تسيير رحلات الطيران التجارية مع دول جنوب إفريقيا ونامبيا وبتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وليسوتو واسواتيني وزامبيا وملاوي مع الإلتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا.



وكانت السلطات الكويتية قررت في 27 نوفمبر من الماضي إيقاف الطيران المباشر من 9 دول أفريقية باستثناء طائرات الشحن بسبب متحور "أوميكرون" الأفريقي الجديد.



كما أعرب مجلس الوزراء الكويتي في جلسته اليوم عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاستهداف المناطق المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرات مسيرة اطلقتها ميليشيا الحوثي والتي أدت إلى مقتل وجرح عدد من الأبرياء .



من جانبه، قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المرزم إن الحكومة ستحضر جلسة مجلس الأمة العادية المقررة يوم الثلاثاء ما عدا الوزراء المخالطين لوزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي الذي أعلنت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في وقت سابق من اليوم.



وذكر المزرم في تغريدة بثها حساب مركز التواصل الحكومي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم أن تلك الخطوة تأتي ضمن التزام الحكومة بتطبيق الاشتراطات الصحية المفروضة لمجابهة انتشار عدوى الفيروس.



يذكر أن وزارة العدل أعلنت إصابة المستشار الجلاوي بفيروس كورونا وأنه يخضع حاليا لبروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية، وأوضحت (العدل) أن إصابة الوزير تأكدت بعد ثبوت إيجابية المسحة التي أجريت له بشكل روتيني صباح اليوم مبينة أنه "يمارس مهامه (عن بعد)".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.