الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

مسئول أوروبى: روح نقاش بناءة بين وزراء المالية لمراجعة قواعد الاتحاد

فالديس دومبروفسكيس
فالديس دومبروفسكيس

 قال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، إن هناك "حالة مزاجية إيجابية"، على حد وصفه، في المناقشات المتعلقة بمراجعة قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الميزانيات العامة والديون من جانب وزراء المالية الجدد بدول التكتل الموحد.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، جاءت تصريحات دومبروفسكيس في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء مالية دول مجموعة اليورو (يوروغروب) المنعقد في بروكسل.

وأعرب النائب عن اعتقاده بأن المشاركين سيكونون قادرين على الاستمرار بهذه الروح البناءة؛ لإيجاد التوازن الصحيح وضمان مسار موثوق به لتخفيض الديون العامة من ناحية، والمرونة اللازمة للتعافي والتحول الأخضر والرقمي للاقتصاد الأوروبي من ناحية أخرى.

وعلى صعيد آخر، يعتزم الاتحاد الأوروبي تشديد قواعد السفر المتعلقة بجائحة كورونا لمن لم يتلقوا اللقاح المضاد للفيروس بالنسبة للمسافرين القادمين من أستراليا والأرجنتين وكندا اليوم الإثنين في ظل تزايد حالات الإصابة بالمرض.

وجاء في بيان صحفي صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد المؤلف من 27 دولة توصل إلى اتفاق لشطب الدول الثلاثة من قائمة الدول الخاضعة لقيود مخففة بصرف النظر عن وضع المسافرين من تلقي اللقاح.

وبذلك لم تعد أستراليا والأرجنتين وكندا ضمن قائمة الدول التي يتمتع مواطنوها بسفر أكثر حرية وتشمل البحرين وتشيلي وكولومبيا وإندونيسيا والكويت ونيوزيلندا وبيرو وقطر ورواندا والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة والأوروجواي.

ويشار إلى أنه عندما ضربت جائحة كورونا أوروبا، قامت جميع دول الاتحاد، ما عدا إيرلندا، بالإضافة إلى الدول غير الأعضاء بالاتحاد سويسرا والنرويج و ليختنشتاين وأيسلندا، بفرض حظر واسع النطاق على السفر غير الضروري.
وقامت الدول بعد ذلك بوضع ما يطلق عليه " القائمة الخضراء" للدول خارج الكتلة الأوروبية التي يسمح بدخول مواطنيها للدول الأوروبية.

وتقوم المفوضية بتحديث القائمة كل أسبوعين بناءً على الوضع الوبائي في كل دولة. 

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