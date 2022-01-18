الجيش اليمنى: مقتل أكثر من 160 مسلحا حوثيا وتدمير 6 دبابات جنوبى مأرب

أعلن مساعد قائد المنطقة الثالثة للتوجيه المعنوي بالجيش اليمنى العميد محمد المكروب "أن قوات الجيش والمقاومة، دحروا مليشيا الحوثي الانقلابية في جنوبي محافظة مارب وكبدوهم خسائر فادحة في المعدات والأرواح" .



وأضاف المكروب في تصريح لموقع (سبتمبر نت): "التابع للجيش اليمنى ان المعارك التي خاضها رجال الجيش الوطني خلال الـ24 ساعة الماضية.. أسفرت عن مقتل أكثر من 160 مسلحاً حوثياً وتدمير 18 آلية منها 6 دبابات، وعدد من الأطقم المحملة بالتعزيزات".



وأشار الى أن مليشيا الانقلاب الإرهابية أصبحت في نقطة محصورة وضيقة جداً وتحت نيران الأبطال في جبل البلق الشرقي، بعد أن تم قطع كل خطوط امدادته وسيطرة الأبطال على قمته، لافتاً إلى أن المعركة تسير وفق ما هو مخطط لهان مؤكداً أن المليشيا أصبحت بين كماشتي قوات الجيش وألوية العمالقة، وقريباً سيتم دحر وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن.

وعلى صعيد آخر، أكد معمر الأرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، أن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للأعيان المدنية في الإمارات، جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأوضح معمر الأرياني- في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن الهجوم عمل تصعيدي خطير يؤكد من جديد خطر ميليشيا الحوثي، ومخاطر فرض سيطرتها على الخريطة اليمنية على أمن واستقرار وحاضر ومستقبل المنطقة‏.

واستنكر الأرياني الأعمال الإجرامية لميليشيا الحوثي الإرهابية وهجماتها على الأعيان المدنية في دول الجوار، واختطاف ومهاجمة السفن في ممرات الملاحة الدولية.

وأشار الأرياني إلى أن الاعتداءات على خطوط الملاحة الدولية والأعيان المدنية في السعودية والإمارات، تؤكد أن كلفة الإرهاب الحوثي تزداد يومًا بعد يوم، وأنه لن يتوقف عند حدود بلداننا، وسيدفع ثمنه العالم أجمع، وأن على الأشقاء والأصدقاء العمل على دعم الحكومة في معركة استعادة الدولة.

وعبر الأرياني عن التضامن الكامل مع الأشقاء في الإمارات والوقوف مع حقهم في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أمن واستقرار بلادهم‏.

وطالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمغادرة مربع الصمت، وتجاوز لغة الإدانة، والتحرك الجاد لوقف الإرهاب الذي يزعزع أمن واستقرار المنطقة عبر مليشياته الطائفية، والعمل على تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية ومحاكمة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".