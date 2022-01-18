تقرير ألمانى: مصر قادرة على استضافة أولمبياد 2036

قالت شبكة دويتش فيليه الألمانية، في تقرير لها، إن مصر قادرة وبقوة على استضافة أولمبياد 2036، مؤكدة على أن مصر بات لديها خبرة واسعة في استضافة الأحداث الدولية الرياضية وبنجاح.

واعتبرت الشبكة الالمانية محاولة مصر استضافة أولمبياد 2036 جزءًا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ "حقبة جديدة" في البلاد، كما أن هناك أيضًا خطط لمساعدة الرياضيين في مصر وتشجيعهم على الفوز بمزيد من الميداليات الأولمبية.

وسلطت الشبكة الألمانية الضوء على تصريحات وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، حيث قال: "لدينا خطط كبيرة لاستضافة أولمبياد 2036.. نحن قادرون على استضافة أي حدث رياضي عالمي".

من جانبه قال سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة DW: "إن إعلان صبحي كان أكثر بكثير من مجرد كلام.. هذه ليست مجرد دعاية إعلامية - هناك إرادة حقيقية وراءها".

وأضاف صادق أن مصر من المتوقع أن تصبح أحد الاقتصادات الرائدة في الشرق الأوسط بحلول عام 2030، لافتا إلى أنها مؤهلة لاستضافة مثل هذا الحدث الرياضي الدولي.

وقال صادق: إن مصر بتاريخها الطويل واقتصادها المتنامي، ليست بعيدة عن استضافة الأحداث الدولية مثل الأولمبياد.. وبعد فترة وجيزة من تولي صبحي منصبه كوزير للرياضة في يوليو 2018 ، أعلن عن نيته إحضار كأس العالم 2030 ودورة الألعاب الأولمبية 2032 إلى مصر. بينما لا يزال هناك متسع من الوقت لتقديم العطاءات لاستضافة كأس العالم 2030 ، فقد تم بالفعل منح بريسبان دورة الألعاب الصيفية لعام 2032. لذا فإن خطة صبحي الآن هي أن تصبح مصر أول مضيفة أفريقية على الإطلاق للأولمبياد - بعد أربع سنوات".

وقالت كاميلا سوارت أريس، عالمة رياضية وأستاذة مشاركة في جامعة حمد بن خليفة في قطر، قال لـ DW: “أعتقد أن ساحة اللعب (فيما يتعلق باستضافة الألعاب الأولمبية) قد تغيرت إلى حد ما ، من خلال أجندة اللجنة الأولمبية الدولية (IOC).. إن البلدان في إفريقيا تتنافس على قدم المساواة عندما يتعلق الأمر بجهود استضافة الأحداث العالمية".

وأضافت: "البلدان الأفريقية لديها خبرة محدودة في تقديم العطاءات ، لكنني أعتقد أنه ربما يكون هناك التزام أكبر من جانب مصر لاستضافة الأولمبياد".

خبرة في استضافة الأحداث الكبرى

وتابعت الشبكة الألمانية: في السنوات الأخيرة، أثبتت مصر أنها أكثر من قادرة على استضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى. في عامي 2017 و2021، استضافت القاهرة بطولة العالم في الخماسي الحديث، واستضافت مصر كأس الأمم الأفريقية أربع مرات، كان آخرها في عام 2019 في وقت مبكر من العام الماضي، واستضافت مصر كأس العالم لكرة اليد - على الرغم من جائحة فيروس كورونا - وتستعد القاهرة الآن لاستضافة بطولة العالم للمبارزة في الصيف المقبل".

واستكملت: "تهدف الحكومة إلى استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2036 في العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد ، وهو مشروع بقيمة 45 مليار دولار (39.4 مليار يورو) قيد الإنشاء منذ عام 2015 وتقود شركات البناء الصينية المشروع الضخم ، الذي يقع على بعد حوالي 50 كيلومترًا (30 ميلاً) ) غرب القاهرة".

واختتمت: "في النهاية، المدينة الصحراوية، التي لم يتم تسميتها بعد، ستعيش فيها 6.5 مليون شخص ، وبدأت الوزارات الحكومية الأولى بالفعل في الانتقال إلى مكاتبها الجديدة كما يوجد مجمع رياضي كبير ، "المدينة الأولمبية الدولية"، هو جزء من المشروع و توجد بالفعل ساحة داخلية بسعة 7500 - وكانت واحدة من الأماكن التي استضافت بطولة العالم لكرة اليد 2021 كما يجري تشييد ملعب بسعة 90 ألف متفرج ليصبح الاستاد الأولمبي في حال نجاح العرض المصري".

ويقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارات منتظمة إلى موقع البناء الضخم، وأكدت الشبكة الألمانية أن استضافة مصر دورة الألعاب الأولمبية - مع الكثير من الميداليات للرياضيين المصريين - ستكون بالفعل حقبة جديدة في تاريخ مصر.