لماذا تعد النساء أكثر عرضة للإصابة أثناء ممارسة التمارين الرياضية من الرجال؟

التمرين هو مفتاح البقاء بصحة جيدة ولكن عندما تقوم بتأديته بشكل متوازن قد يتعرض الأشخاص لبعض إصابات التمرينات الطفيفة نسبيًا مثل العضلات المشدودة أو الكاحل الملتوي أو الأوتار المتوترة وبعضها الآخر أكثر خطورة مثل كسر في العظام أو تمزق في الرباط؛ وثبت أن النساء أكثر عرضة لإصابات معينة من الرجال ونعرض لكم فيما يلي بعض هذه الإصابات وفقا لموقع women health وسبب الإصابة بها.

تمزق الرباط الصليبي

تمزق الرباط الصليبي الأمامي هو إصابة شائعة للنساء النشيطات؛ وهذا الرباط الصليبي الأمامي عبارة عن هيكل يربط عظم الفخذ بداخل الركبة ويساعد على توفير الاستقرار؛ وإذا تعرضت لإصابة ملامسة أو التواء فقد يتمزق الرباط الصليبي الأمامي؛ وقد يؤدي هذا إلى ألم وتورم فوري مع صعوبة في الالتفاف؛ وكثير من الحالات تحتاج إلى عملية جراحية لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي واستعادة ثبات الركبة.

السبب الأكثر شيوعًا لتمزق الرباط الصليبي الأمامي عند النساء هو أن ركبتهن مصممة بشكل مختلف عن ركب الرجال بسبب اتساع الحوض مما يضع ضغطًا متزايدًا على الرباط الصليبي الأمامي؛ و أيضًا تميل عضلات فخذي النساء إلى أن تكون أضعف مقارنة بالرجال، مما يؤدي إلى ضعف التحكم في الساق أثناء القفز والهبوط؛ ونتيجة لذلك يمكن أن يؤدي الانعطاف السريع أو السقوط العرضي إلى ضغط مفرط على الرباط الصليبي الأمامي ويسبب تمزقه.

الكسور



تعتبر كسور الإجهاد شائعة بين الرجال والنساء على حدٍ سواء وخاصةً للأشخاص الذين يشاركون في الرياضات والأنشطة عالية التأثير؛ ولكن بالنسبة للنساء اللاتي يعانين من "ثالوث الرياضيات" ، فإن الكسور أكثر شيوعا لديهن.

وثالوث الرياضيات هو مزيج من التغذية غير الكافية، وعدم انتظام الدورة الشهرية وفقدان العظام؛ كما يمكن أن يكون سبب الثالوث هو اضطرابات الأكل وانقطاع الطمث (أو غياب الدورات الشهرية) وهشاشة العظام.

وتساهم هذه الاضطرابات الثلاثة في ضعف العظام ويمكن أن يزيدوا بشكل كبير من خطر كسور الإجهاد وكسر العظام.

ولتجنب الإصابة بالكسور لدي النساء يجب اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د"؛ وممارسة بعض التمرينات الملائمة؛ وإذا كنت تمارسين تمارين عالية التأثير ، أو تشاركين في الرياضات ذات الاستخدام المفرط مثل الجري لمسافات طويلة دون راحة كافية ، فتوخي الحذر لأنها تزيد من خطر إصابتك بالكسور.