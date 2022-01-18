تراجع جديد فى سعر اليورو اليوم الثلاثاء 18-1-2022

واصل سعر اليورو للبيع والشراء، اليوم الثلاثاء، تراجعه أمام الجنيه المصرى لدى البنوك المصرية، فيما عدا بنكى الإسكندرية والتجارى الدولى، وذلك تزامنًا مع استقرار أسعار معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية منذ بداية الأسبوع الجارى.

سعر اليورو الثلاثاء 18-1-2022

تراوح سعر شراء اليورو بين 17.829 جنيه - 17.864 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 17.980 – 18.02 جنيه، وارتفع سعر اليورو لدى بنك الإسكندرية من 17.826 جنيه لـ 17.829 جنيه للشراء، بينما انخفض من 18.096 جنيه لـ 18.02 جنيه للبيع، وارتفع سعر اليورو لدى البنك التجارى الدولى من 17.8508 جنيه لـ 17.854 جنيه للشراء، بينما انخفض من 18.0956 جنيه لـ 18.02 جنيه للبيع.

وفى البنك المركزى المصرى انخفض من 17.8743 جنيه لـ 17.8640 جنيه للشراء ومن 17.9922 جنيه لـ 17.9803 جنيه للبيع، وانخفض سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر من 17.828 جنيه لـ 17.8187 جنيه للشراء ومن 18.0727 جنيه لـ 17.9971 جنيه للبيع، كما انخفض سعر اليورو "تحويل" من 17.8280 جنيه لـ 17.8186 جنيه للشراء، ومن 18.07266 جنيه لـ 17.9971 جنيه للبيع.

وهبط سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلى من 17.828 جنيه لـ 17.8187 جنيه للشراء، ومن 18.0727 جنيه لـ 17.9971 جنيه للبيع، كذلك تراجع سعر اليورو "تحويل" من 17.829 جنيه لـ 17.8187 جنيه للشراء، ومن 18.0727 جنيه لـ 17.9971 جنيه للبيع.

يذكر أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا ومتحور أوميكرون ودلتا قد سجلت ارتفاع مطرد بين مواطنى دول أوروبا، وسط تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية تتوقع خلالها إصابة نصف سكان أوروبا بمتحور كورونا الجديد أوميكرون وسلالة دلتا، فى ظل انتشاره السريع بين البشر.

كما نظم عشرات المواطنين بدول القارة الأوروبية العديد من التظاهرات تنديدًا باتجاه دولهم لفرض التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلزاميًا مع الحديث عن إمكانية فرض قيود وإجراءات احترازية جديدة.