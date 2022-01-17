«عبد القوي»: ننتظر انعقاد البرلمان للبت في مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

قال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه ينتظر انعقاد جلسات مجلس النواب للبت في الطلب المقدم لمد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية 6 أشهر إضافية، موضحا أنه يمكن اتخاذ القرار بأثر رجعي وفقا لقانون المجتمع المدني.

وأشار في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن مدة توفيق أوضاع المؤسسات الأهلية انتهت الاثنين الماضي.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد الجمعيات التي تقدمت لتوفيق أوضاعها بلغت 31 ألف طلب و28 ألف طلب توفيق كامل المستندات، في حين تصل عدد الجمعيات التي لم توفق أوضاعها حوالي 21 ألف مؤسسة وجمعية أهلية، كما بلغ مستخدمي المنظومة الإلكترونية للجمعيات الأهلية 35 ألف مستخدم.

وأكد طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه يحق للجمعيات إنشاء فروع لها في الخارج، وفقا للقانون الجديد 149 لعام 2019، لافتا إلى اتجاه الجمعيات لإنشاء هذه الفروع خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد توفيق أوضاعها وموافقة وزارتي التضامن والخارجية.