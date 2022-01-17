الثلاثاء 18 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عبد القوي»: ننتظر انعقاد البرلمان للبت في مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

قال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه ينتظر انعقاد جلسات مجلس النواب للبت في الطلب المقدم لمد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية 6 أشهر إضافية، موضحا أنه يمكن اتخاذ القرار بأثر رجعي وفقا لقانون المجتمع المدني.

وأشار في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن مدة توفيق أوضاع المؤسسات الأهلية انتهت الاثنين الماضي.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد الجمعيات التي تقدمت لتوفيق أوضاعها بلغت 31 ألف طلب و28 ألف طلب توفيق كامل المستندات، في حين تصل عدد الجمعيات التي لم توفق أوضاعها حوالي 21 ألف مؤسسة وجمعية أهلية، كما بلغ مستخدمي المنظومة الإلكترونية للجمعيات الأهلية 35 ألف مستخدم.

وأكد طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه يحق للجمعيات إنشاء فروع لها في الخارج، وفقا للقانون الجديد 149 لعام 2019، لافتا إلى اتجاه الجمعيات لإنشاء هذه الفروع خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد توفيق أوضاعها وموافقة وزارتي التضامن والخارجية.

التضامن فيروس كورونا المصرى الجمعيات الأهلية وزارة التضامن الاجتماعي تنظيم الأسرة الهلال الأحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

شاهد حفل توزيع جوائز الأفضل FIFA THE BEST 2021 (بث مباشر)

وش الخير.. أهالى نصر النوبة يشيدون بمشروعات «حياة كريمة»: «السيسى ينحاز للفقراء»

لماذا لم تصوت مصر لـ محمد صلاح فى The Best؟

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

رانيا يوسف عن ارتداء ابنتها فستان دون بطانة: توجه رسالة للعالم

حلمى التوني: أخوض حربًا سلمية لاستعادة الهوية المصرية من خلال الفن (حوار)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

صور

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

محطة تل أبيب

المزيد

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»