التحفظ على مصابي مشاجرة التجمع الخامس.. والتحريات: "تورط برلماني سابق"

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة وقعت مساء اليوم الاثنين، في التجمع الخامس واستخدمت فيها الأسلحة النارية وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن بالقاهرة أن أحد المتورطين في المشاجرة عضو برلمان سابق، عن أحد دوائر محافظة البحيرة.

وأضافت التحريات أن خلافات زوجية وراء مشاجرة عضو مجلس نواب مع طليقته وأشقائها والي تطورت إلى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية وأسفرت عن إصابة عضو مجلس النواب وطليقته وأحد اشقائها وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج تحت حراسة أمنية.

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس إخطارًا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة وسماع دوى رصاص ومصابين بالقرب من مسجد فاطمة الشربتلي.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات بينهما وأسفرت عن إصابة شخص بطلق نارى في الساق اليمنى، وآخر بكدمة شديدة بالرأس وسيدة مصابة بكدمات فى الوجه.