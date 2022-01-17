الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تكليف وليد العشرى مديرًا للمركز الإعلامى ومتحدثًا رسميًا لجامعة طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أصدر الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، اليوم، قراراً بتكليف الدكتور وليد العشرى، الأستاذ المساعد بشعبة الصحافة بكلية التربية النوعية بالجامعة، مديراً للمركز الإعلامي ومتحدثاً رسمياً لجامعة طنطا لمدة عام إلى جانب عمله الأصلي.

وقد تضمن القرار مجموعة من التكليفات أهمها: التحدث باسم جامعة طنطا فى كافة وسائل الإعلام، والتواصل والتنسيق مع مختلف وسائل الإعلام، إبرام التعاقدات والاتفاقيات باسم جامعة طنطا مع المؤسسات الإعلامية المحلية أو القومية أو العالمية.

تخرج الدكتور وليد العشري في كلية التربية النوعية بجامعة طنطا عام 1998 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، ثم عين معيداً بكلية التربية النوعية عام 1999، ليحصل بعدها على درجة الماجستير في الصحافة بتقدير امتياز من جامعة طنطا عام 2005، ثم درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى فى الصحافة الإلكترونية والإعلام الجديد من جامعة ليون 2 بفرنسا عام 2013، ليعمل بعدها مدرساً بشعبة الصحافة بالكلية اعتباراً من عام 2014 وحتى أكتوبر 2020.

كما حصل " العشري" في عام 2019 علي مهمة علمية إلي فرنسا لمدة 6 شهور في إطار استكمال أبحاث ما بعد الدكتوراه تخصص الصحافة والاعلام الجديد، ليحصل بعدها على درجة أستاذ مساعد صحافة من قبل اللجنة العلمية الدائمة "إعلام" لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.

له العديد من الأبحاث المنشورة في مجال صحافة المواطن الفرنسية، والصحافة المجانية، والشبكات الإجتماعية، والإعلام الجديد، بجانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحافة.

الدكتور وليد العشري مديرا للمركز الإعلامي ومتحدثا رسميا لجامعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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