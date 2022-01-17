الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

التحالف العربي: شن عمليات مشتركة بطائرات هجومية لاستهداف قيادات الحوثي

التحالف العربي
التحالف العربي

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، أن الهجمات العدائية على المدنيين في السعودية والإمارات سيتم محاسبة مرتكبيها.

وكشف المتحدث باسم التحالف أحمد المالكي، عن أنه يتم تحضير لعمليات مشتركة بطائرات هجومية "إف 15"  و "إف 16" وسيكون استهداف قيادات جماعة الحوثي أولوية بالنسبة لهم، مشيرا إلى أنه استجابة للتهديد سيتم تنفيذ عملية ردع شاملة لتحييد مصادر التهديد.

وأضاف التحالف "الهجمات العدائية على المدنيين في السعودية والإمارات سيتم محاسبة مرتكبيها"، مؤكدا أن طائرات "إف 15" الهجومية دمرت منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية استخدمت اليوم.

وطالب المتحدث باسم التحالف المواطنين في صنعاء بالابتعاد عن معسكرات وتجمعات ميليشيا الحوثي حرصا على سلامتهم، مؤكدا أن القوات الجوية للتحالف تنفذ عمليات جوية على مدار 24 ساعة فوق العاصمة صنعاء.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أكد في وقت سابق أن الهجمات العدائية للمليشيا الحوثية الإرهابية بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية وكذلك المنشآت الاقتصادية في كل من المملكة والإمارات تمثل جرائم حرب يتوجب محاسبة مرتكبيها، كما أنها تدق ناقوس خطر وتهديد هذه المليشيا الإرهابية للأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح المالكي أن الهجوم العدائي الآثم على الإمارات باستهداف منشأتين اقتصاديتين واستهداف مطار أبوظبي الدولي بثلاث طائرات مسيرة مفخخة تبنته المليشيا الحوثية الإرهابية كأحد أذرع إيران بالمنطقة عمل عدائي جبان، يمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ويتنافى مع القيم الإنسانية بتعمد استهداف المدنيين الأبرياء.

وأضاف أن القوات المشتركة للتحالف اعترضت ودمرت (8) طائرات مسيّرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة.

وبيّن المالكي أن هذا التصعيد والسلوك العدائي من الحوثيين يؤكد تهديد هذه المليشيا الإرهابية وتقويضها للأمن الإقليمي والدولي، وأن هذه الاعتداءات امتداداً لتهديد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر وتطور عملياتها العدائية لعمليات القرصنة البحرية وتهديد سلامة المجال الجوي إقليمياً.

وأكد المالكي أن قوات التحالف ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة والضرورية لردع هذه السلوكيات العدائية للمليشيا الحوثية ضد المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية بالمملكة والإمارات.

مليشيا الحوثي عبدالله بن زايد آل نهيان السعودية الإمارات استهداف مطار أبوظبي الدولي التحالف العربي

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