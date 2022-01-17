مصرع شاب سقط أسفل عجلات القطار بأبوالنمرس

فتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الإثنين، تحقيقا موسعا في واقعة سقوط راكب من القطار من العربة إلى أسفل عجلات القطار، ما أدى لوفاته على الفور بنطاق مركز أبوالنمرس في الجيزة.

البداية بتلقي الرائد عبدالباقي، أمين رئيس مباحث مركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص أسفل عجلات القطار بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة "عادل ص ك" 21 سنة، أصل إقامته مركز بني مزار محافظة المنيا بصعيد مصر.

وبالتحريات تبين أنه أثناء استقلال الشاب القطار ووقوفه بالقرب من الباب اختل توازنه، وسقط أسفل العجلات، ليلقي مصرعه في الحال.

تم نقل جثمان المتوفي إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.